Red Bull первой среди команд Ф1 заменит двух пилотов на одном Гран При

По правилам Формулы 1 каждая команда обязана один раз по ходу сезона заменить каждого из своих призовых пилотов на юниора, который провел в чемпионата мира меньше трех гонок за карьеру.

В сезоне-2023 все затянули с этими заменами до последнего: на предстоящих этапах в Мехико и Абу-Даби «пятничных гонщиков» будет великое множество. Другие Гран При для этого не подходят: бразильский уик-энд из-за спринтерского формата, а на новой трассе в Лас-Вегасе важно будет поездить основным пилотам.

Тем временем в Red Bull выбрали тактику действий, которую прежде не использовал никто и никогда. Команда проведет обе замены на одном Гран При. Так как Мексике, кроме того, будут испытывать новые шины для 2024 года, выбор пал на «Яс-Марину».

О том, что одним из юниоров станет Исак Хаджар из Формулы 2, мы уже писали (правда, тогда речь шла об AlphaTauri, но французу повезло: изначально машину планировали доверить Лиаму Лоусону, но тот выпал из категории новичков, пока заменял Даниэля Риккардо).

А по ходу Гран При США стало известно, что компанию за рулем RB19 ему составит 28-летний чемпион Формулы Е Джейк Деннис. Британец с 2018 года помогает Red Bull, работая на симуляторе. В том же сезоне он ездил на реальной машине на тестах в Венгрии и Испании.

В юности Деннис побеждал в гонких Формулы 3 и GP3, но затем ушел в соревнования GT, а с 2022 года он выступает в электроформуле, где в нынешнем сезоне стал сильнейшим.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Подиум: чемпион мира ФЕ Джейк Деннис, Andretti Autosport

Что до Хаджара, то тому, вдобавок, удастся поучаствовать и в тренировке мексиканского этапа с AlphaTauri. Другая замена команде из Фаэнцы не требуется, так как Ник де Врис на старте сезона отработал «сам за себя».

Также в ближайшие пятницы на трассе братьев Родригес и/или «Яс-Марине» за руль сядут Джек Дуэн (Alpine), Фредерик Вести (Mercedes), Оли Бирман (Haas), Пато О'Уорд (McLaren), Роберт Шварцман (Ferrari), Фелипе Другович (Aston Martin) и Тео Пуршер (Alfa Romeo).