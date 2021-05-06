Red Bull переманила у Mercedes F1 еще пять мотористов

Команда Red Bull Racing продолжает подготовку к началу самостоятельного производства силовых установок с 2022 года. Спустя всего несколько недель после объявления о контракте с главным инженером Mercedes Беном Ходжсоном стало известно о присоединении к проекту еще нескольких специалистов, ранее работавших на чемпионов мира.

Глава производственного отдела Mercedes Стив Блюэтт стал в Red Bull директором по производству двигателей.

Омид Мостагими сменил пост руководителя отдела электроники одной команды на кресло начальника департамента силовых установок, электроники и ERS в другой.

Пип Клод, который в Mercedes руководил группой концептуальных разработок, в Red Bull возглавил отдел механических решений DRS.

Наконец, один из ведущих инженеров Антон Майо стал главой отдела моторов внутреннего сгорания, а Стив Броди, который занимался финальными проверками и контролем двигателей на трассе, получил должность операционного руководителя.

Также Red Bull объявила, что скоро назовет своего главу отдела механических разработок – это вопрос ближайших недель.

Комментируя эти назначения, глава команды Кристиан Хорнер отметил: «Миссия Red Bull по самостоятельному производству силовых установок оказалась невероятно интересной и в то же время сложной. Мы понимаем, что добиться успеха можно только в том случае, если собрать лучшие таланты, снабдить их верными инструментами и создать верную атмосферу, в которой они смогут раскрыть себя.

Сегодняшние назначения ключевых сотрудников демонстрируют наши серьезные намерения добиться этих целей. Мы получаем большую выгоду от того, что базируемся в Британии, потому имеем доступ ко множеству инженерных талантов».

Сейчас Red Bull продолжает строительство в Милтон-Кинсе новой базы, где будут производиться силовые установки. Прежде в команде говорили о планах разработки собственного мотора по новому регламенту Ф1, который вступит в силу с 2025 года.

Ранее глава Mercedes F1 Тото Вольф отмечал, что потери сотрудников не вызывают у него особого беспокойства.

«Мы кого-то теряем и кого-то находим, – отметил австриец. – В конечном счете это философия Mercedes, и я считаю, что мы весьма неплохие работодатели.

В нашем деле велик прессинг, но и удовольствия тоже много. Мы гордимся этим и опираемся на это.

Всегда есть движения вперед и назад. Я прекрасно понимаю позицию Кристиана: он хочет выстроить структуру, а для этого вам порой приходится выписывать большие чеки. Но это нормально».