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Формула 1 Новости

Red Bull переманила у Mercedes F1 еще пять мотористов

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Пять ведущих инженеров их Брискуорта подключились к новому проекту «Красных Быков»

Red Bull переманила у Mercedes F1 еще пять мотористов

Команда Red Bull Racing продолжает подготовку к началу самостоятельного производства силовых установок с 2022 года. Спустя всего несколько недель после объявления о контракте с главным инженером Mercedes Беном Ходжсоном стало известно о присоединении к проекту еще нескольких специалистов, ранее работавших на чемпионов мира. 

Глава производственного отдела Mercedes Стив Блюэтт стал в Red Bull директором по производству двигателей. 

Омид Мостагими сменил пост руководителя отдела электроники одной команды на кресло начальника департамента силовых установок, электроники и ERS в другой.

Пип Клод, который в Mercedes руководил группой концептуальных разработок, в Red Bull возглавил отдел механических решений DRS. 

Наконец, один из ведущих инженеров Антон Майо стал главой отдела моторов внутреннего сгорания, а Стив Броди, который занимался финальными проверками и контролем двигателей на трассе, получил должность операционного руководителя. 

Также Red Bull объявила, что скоро назовет своего главу отдела механических разработок – это вопрос ближайших недель. 

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Комментируя эти назначения, глава команды Кристиан Хорнер отметил: «Миссия Red Bull по самостоятельному производству силовых установок оказалась невероятно интересной и в то же время сложной. Мы понимаем, что добиться успеха можно только в том случае, если собрать лучшие таланты, снабдить их верными инструментами и создать верную атмосферу, в которой они смогут раскрыть себя.  

Сегодняшние назначения ключевых сотрудников демонстрируют наши серьезные намерения добиться этих целей. Мы получаем большую выгоду от того, что базируемся в Британии, потому имеем доступ ко множеству инженерных талантов».  

Сейчас Red Bull продолжает строительство в Милтон-Кинсе новой базы, где будут производиться силовые установки. Прежде в команде говорили о планах разработки собственного мотора по новому регламенту Ф1, который вступит в силу с 2025 года. 

Ранее глава Mercedes F1 Тото Вольф отмечал, что потери сотрудников не вызывают у него особого беспокойства. 

«Мы кого-то теряем и кого-то находим, – отметил австриец. – В конечном счете это философия Mercedes, и я считаю, что мы весьма неплохие работодатели. 

В нашем деле велик прессинг, но и удовольствия тоже много. Мы гордимся этим и опираемся на это. 

Всегда есть движения вперед и назад. Я прекрасно понимаю позицию Кристиана: он хочет выстроить структуру, а для этого вам порой приходится выписывать большие чеки. Но это нормально».

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Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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