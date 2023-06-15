Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1
Австрийцу предложили остаться в AlphaTauri в качестве консультанта еще на два сезона
В конце апреля компания Red Bull объявила, что нынешний сезон будет последним для главы команды AlphaTauri Франца Тоста, который бессменно занимает этот пост с 2006 года. Место австрийца займет пришедший из Ferrari Лоран Мекис.
67-летний Тост сам говорил, что уже хочет отдохнуть и в любом случае собирался скоро уходить. «Мне уже пора, – объяснял он. – Пришло время уступить дорогу тем, кто справится с этой работой лучше меня».
Однако, как выяснилось, до пенсии Францу еще далеко – в недавнем интервью газете Osterreich он рассказал, что получил предложение остаться в команде.
«Я так радовался, что наконец-то смогу вдоволь покататься зимой на горных лыжах, – сказал Франц. – А потом мне предложили остаться в команде еще на два год в роли консультанта. Теперь я должен все хорошенько обдумать».
Стоит отметить, что Ferrari пока официально не согласилась отпустить Мекиса и ведет игры на трансферном рынке, чтобы получить за своего гоночного директора максимальные диведенты.
Франц Тост, руководитель Scuderia AlphaTauri
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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