Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1

В конце апреля компания Red Bull объявила, что нынешний сезон будет последним для главы команды AlphaTauri Франца Тоста, который бессменно занимает этот пост с 2006 года. Место австрийца займет пришедший из Ferrari Лоран Мекис.

67-летний Тост сам говорил, что уже хочет отдохнуть и в любом случае собирался скоро уходить. «Мне уже пора, – объяснял он. – Пришло время уступить дорогу тем, кто справится с этой работой лучше меня».

Однако, как выяснилось, до пенсии Францу еще далеко – в недавнем интервью газете Osterreich он рассказал, что получил предложение остаться в команде.

«Я так радовался, что наконец-то смогу вдоволь покататься зимой на горных лыжах, – сказал Франц. – А потом мне предложили остаться в команде еще на два год в роли консультанта. Теперь я должен все хорошенько обдумать».

Стоит отметить, что Ferrari пока официально не согласилась отпустить Мекиса и ведет игры на трансферном рынке, чтобы получить за своего гоночного директора максимальные диведенты.

Франц Тост, руководитель Scuderia AlphaTauri Фото: Марк Саттон / Motorsport Images