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Формула 1 Новость

Red Bull отстранила своего юниора Випса от выступлений за расизм

Неосторожно сказанное на стриме слово теперь может стоить молодому эстонцу карьеры

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Red Bull отстранила своего юниора Випса от выступлений за расизм
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Помимо успешных выступлений в Формуле 2 Юри Випс в нынешнем сезоне дебютировал в Гран При, проведя в Испании первую пятничную тренировку за Red Bull. Многие называли 21-летнего эстонца кандидатом в AlphaTauri на замену (с высокой вероятностью) уходящему Пьеру Гасли, но теперь на всех этих планах можно поставить крест. 

Играя в онлайн-«стрелялку» с партнером по Red Bull Junior Лиамом Лоусоном, Випс в азарте позволил себе использовать слово, называющее африканцев по расовому признаку. 

Спустя час Red Bull выпустила заявление, что категорически осуждает расизм и прерывает все гоночные программы Юри. 

«Red Bull Racing немедленно приостанавливает участие Юри Випса в любой командной работе и начинает расследование инцидента, – сказано в кратком документе. – Как организация мы осуждаем оскорбления любого рода и придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расистским высказываниям или поведению внутри нашей организации».

Сам эстонец оперативно опубликовал извинения, согласился максимально содействовать расследованию и добавил, что считает свои слова неприемлемыми, однако эта история рискует стать примером того, как одно слово может перечеркнуть многолетние усилия. 

Уроженец Таллина получил поддержку Red Bull в конце 2018 года, он выступал в Ф3 и Ф2, где закончил прошлый сезон на шестой позиции, а в нынешнем занимает седьмую строчку. 

Из заявления Red Bull не следует напрямую, продолжится ли программа Випса в Формуле 2 в составе Hitech, так как формально это другая команда – очередной этап молодежной серии пройдет 2-3 июля в Сильверстоуне и даст окончательный ответ на этот вопрос.

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