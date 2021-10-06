Red Bull отблагодарит «Хонду» специальной ливреей

Команды Red Bull и AlphaTauri выступят на Гран При Турции в специальных ливреях, сделанных в честь поставщика силовых установок Honda. Турция была выбрана потому, что она заменила в календаре отмененный этап в Японии.

Сами перекрашенные болиды команды обещают представить завтра. Пока же о ливреях можно судить по видеоролику:

Вместо традиционного темно-синего цвета, Red Bull покрасила свои болиды в белый, отдав дань уважения ливрее машины Honda, с которой японский автопроизводитель дебютировал в Формуле 1 в 1965 году. На задних крыльях и без того белых болидов AlphaTauri появятся надписи «спасибо» на японском языке.

В конце этого сезона Honda вновь покидает Формулу 1 для того, чтобы сосредоточить свои ресурсы на переходе к производству электромобилей. Завод гоночных двигателей для Ф1 при этом перейдет непосредственно к Red Bull.