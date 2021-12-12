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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Red Bull остановила Переса, чтобы не лишить Макса титула

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Перес сошел на последних кругах финальной гонки сезона. Оказалось, таким образом Red Bull пытались максимально обезопасить Ферстаппена в сражении за чемпионство

Red Bull остановила Переса, чтобы не лишить Макса титула

За два круга до конца гонки в Абу-Даби Серхио Пересу сказали заехать в боксы и выйти из машины. Red Bull решила снять Переса с заезда, чтобы избежать вероятных проблем с надежностью двигателя.

«Да, на тот момент я ничего не знал, – рассказал Серхио после финиша. – Но мотор был на пределе, и его отказ мог вызвать сейфти-кар. Мы меньше всего хотели, чтобы из-за этой поломки у Макса не было возможности получить этот последний круг».

После ранних пит-стопов соперников в борьбе за титул Перес остался лидером заезда. Его задачей было дать Льюису Хэмилтону догнать себя и попробовать сдержать пилота Mercedes. На 20-м круге Хэмилтон догнал Переса и начал совершать первые атаки, но гонщик Red Bull уверенно их сдерживал целый круг и дал Ферстаппену сократить отставание от Льюиса с 8 до 1,5 секунд.

 

Перес был доволен своей работой: по радио напарник даже назвал его «легендой».

«Маневр был критически важен в то время, потому что Льюис держал все под контролем, – добавил Перес. – Я был на очень старых шинах, и рад, что помог Максу и команде. Было тяжело, так как я не хотел слишком сильно вмешиваться в борьбу за чемпионский титул. Я мог бы задержать его всего на полсекунды, но я счастлив, что вышло дольше.

Мне особо было нечего терять. Я всегда поставлю команду превыше всего».

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