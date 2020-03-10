Red Bull опротестует DAS на болидах Mercedes после гонки в Мельбурне

На тестах в Барселоне Mercedes впервые публично показала свое новое рулевое управление с системой DAS. Предполагается, что за счет перемещения руля по вылету гонщик получает возможность менять схождение передних колес. Настройки этого параметра для прямых и в поворотах выгоднее делать разными.

В Mercedes заявили, что согласовали систему с FIA, а в федерации подтвердили, что не увидели в ней ничего незаконного. Издание F1-Insider выяснило, что в Red Bull решили все же оспорить легальность использования инновационного устройства.

Команда Дитриха Матешица подаст официальный протест против DAS, но не до начала чемпионата, а после первой гонки. Red Bull сделает это в случае, если Mercedes будет использовать эту систему на Гран При Австралии.

«С нашей точки зрения эта система не соответствует правилам, – заявил советник Red Bull Хельмут Марко в разговоре с корреспондентом F1-Insider. – И мы подадим протест после того, как Mercedes использует ее в Мельбурне».

Еще один протест после финиша Гран При Австралии подаст команда Renault, пишет F1-Insider. Французский коллектив намерен подать протест на Racing Point, сказано в заметке. Причиной послужило сходство болида RP20 с прошлогодней машиной Mercedes. Правила позволяют заимствовать технические идеи, однако делать полную копию аэродинамических элементов запрещено регламентом.

Если FIA примет протесты к рассмотрению, то окончательные результаты Гран При Австралии могут проясниться спустя недели или месяцы после фактического финиша гонки.