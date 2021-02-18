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Red Bull опробует новый болид на следующей неделе

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Red Bull опробует новый болид на следующей неделе
Автор:
, Главный редактор

Как и у ряда конкурентов, местом дебюта автомобиля под названием RB16B станет трасса в Сильверстоуне

Команда Red Bull последует примеру своих соперников из McLaren и Williams и на следующей неделе проведет на автодроме в Сильверстоуне заезды в рамках т.н. съемочного дня. Это станет первым выездом на трассу RB16B – автомобиля, который коллектив из Милтон-Кинс будет использовать в следующем сезоне.

Сообщившее о планах коллектива издание Racingnews365 также заявляет, что первым за руль нового болида сядет Макс Ферстаппен. Ранее стало известно, что Серхио Перес, заменивший в составе Red Bull Алекса Элбона, в ближайшем будущем проведет тесты за рулем автомобиля двухлетней давности – это может мексиканцу освоиться с нюансами типовых для гоночного уик-энда процедур.

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К настоящему моменту свои новые автомобили успели обкатать только McLaren и Williams – коллективы работали в Сильверстоуне во вторник и среду соответственно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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