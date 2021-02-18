Red Bull опробует новый болид на следующей неделе

Команда Red Bull последует примеру своих соперников из McLaren и Williams и на следующей неделе проведет на автодроме в Сильверстоуне заезды в рамках т.н. съемочного дня. Это станет первым выездом на трассу RB16B – автомобиля, который коллектив из Милтон-Кинс будет использовать в следующем сезоне.

Сообщившее о планах коллектива издание Racingnews365 также заявляет, что первым за руль нового болида сядет Макс Ферстаппен. Ранее стало известно, что Серхио Перес, заменивший в составе Red Bull Алекса Элбона, в ближайшем будущем проведет тесты за рулем автомобиля двухлетней давности – это может мексиканцу освоиться с нюансами типовых для гоночного уик-энда процедур.

К настоящему моменту свои новые автомобили успели обкатать только McLaren и Williams – коллективы работали в Сильверстоуне во вторник и среду соответственно.