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Формула 1 Новость

Red Bull объявила о продлении контракта с Ферстаппеном до 2028 года

Появившаяся накануне информация голландских СМИ полностью подтвердилась. Правда, сумму нового соглашения с чемпионом мира команда не раскрыла

Red Bull объявила о продлении контракта с Ферстаппеном до 2028 года
Адам Купер
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В среду источники издания De Telegraaf сообщили, что Red Bull Racing и Макс Ферстаппен договорились продлить сотрудничество на долгосрочный период, причем зарплата пилота составит 50 млн долларов в год. 

Спустя сутки команда официально подтвердила эту информацию. Действующий чемпион мира останется в ее составе на семь ближайших лет – до конца 2028-го. Это самый долгий срок контракта в современной Ф1.

 

Ранее Макс и Red Bull продлевали соглашение о сотрудничестве в январе 2020-го – оно действует до конца 2023 года. Таким образом, срок продления действующего соглашения составил пять лет.   

Глава RBR Кристиан Хорнер назвал подписание контракта «серьезным заявлением о намерениях». 

При этом команда не сообщила размер зарплаты гонщика, но эти суммы в любом случае не подпадают под лимит бюджетов. Ранее гоночный консультант Хельмут Марко говорил, что сама компания Red Bull не может тратить на пилотов слишком большие средства – по всей видимости, на эту статью расходов направили деньги от новых спонсорских контрактов, прежде всего с компанией Oracle.

«Мне очень нравится быть частью Red Bull Racing, – цитирует 24-летнего Ферстаппена пресс-служба. – Потому я легко ответил на вопрос, хочу ли остаться с ней до 2028 года. 

Я люблю эту команду, а наш прошлый сезон вышел просто потрясающим. С 2016 года, когда мы объединили усилия, у нас была одна общая цель – стать чемпионами. И мы сделали это. Теперь надо стремиться сохранить "единичку" на машине как можно дольше». 

С 2026 года Формула 1 планирует перейти на силовые установки следующего поколения. Новый контракт означает, что Ферстаппен останется в команде и после этого – ожидается, что Red Bull договорится с одним из брендов концерна VW Group. Пока что на машинах из Милтон-Кинса стоят двигатели, разработанные Honda и производимые силами подразделения  Red Bull Powertrains. 

«Продление сотрудничества Red Bull Racing с Максом до конца 2028 года – это серьезное заявление о намерениях, – отметил глава команды Кристиан Хорнер. – Прямо сейчас мы намерены сохранить ему титул, но также контракт показывает, что команда видит его своей частью при долгосрочном планировании.

Сейчас подразделение Red Bull Powertrains работает над новым мотором по правилам 2026 года, и мы хотим гарантировать, что нашей машиной будет управлять самый лучший гонщик».

Примечательно, что контракт самого Хорнера с Red Bull, также пролонгированный недавно, действует лишь до конца 2026 года. Нынешнее соглашение другого гонщика Серхио Переса рассчитано лишь до конца нынешнего чемпионата. 

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