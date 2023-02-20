Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Уже на этой неделе в Сахире стартует единственная предсезонная сессия Формулы 1. У команд и пилотов будет всего три дня на работу с новыми машинами и подготовку к стартующему неделей позже 74-му чемпионату мира.

Пока лишь две команды сообщили, в каком порядке из гонщики получат возможность сесть за руль единственного автомобиля. В Haas предпочли разбить каждый день пополам и чередовать Кевина Магнуссена с Нико Хюлькенбергом, а вот Red Bull в понедельник объявила о другом подходе.

Действующий обладатель титула Макс Ферстаппен сможет первым сесть за руль RB19 в четверг, после чего вернется в кокпит после обеда в пятницу. Соответственно, Серхио Перес получит первую половину второго дня и весь третий.

Заезды в Бахрейне будут ежедневно начинаться в 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским. С 14:15 до 15:15 запланировал перерыв на обед, а в 19:30 работу команд завершит клетчатый флаг.

Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне*

Команда 23 февраля 24 февраля 25 февраля Red Bull Макс Ферстаппен Серхио Перес

Макс Ферстаппен Серхио Перес Haas Нико Хюлькенберг

Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен

Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг

Кевин Магнуссен



*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную