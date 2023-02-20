Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне
Чемпионы мира решили дать каждому из гонщиков по одному полному дню за рулем RB19, а оставшийся разбить пополам
Уже на этой неделе в Сахире стартует единственная предсезонная сессия Формулы 1. У команд и пилотов будет всего три дня на работу с новыми машинами и подготовку к стартующему неделей позже 74-му чемпионату мира.
Пока лишь две команды сообщили, в каком порядке из гонщики получат возможность сесть за руль единственного автомобиля. В Haas предпочли разбить каждый день пополам и чередовать Кевина Магнуссена с Нико Хюлькенбергом, а вот Red Bull в понедельник объявила о другом подходе.
Действующий обладатель титула Макс Ферстаппен сможет первым сесть за руль RB19 в четверг, после чего вернется в кокпит после обеда в пятницу. Соответственно, Серхио Перес получит первую половину второго дня и весь третий.
Заезды в Бахрейне будут ежедневно начинаться в 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским. С 14:15 до 15:15 запланировал перерыв на обед, а в 19:30 работу команд завершит клетчатый флаг.
Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне*
|Команда
|23 февраля
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24 февраля
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25 февраля
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Red Bull
|Макс Ферстаппен
| Серхио Перес
Макс Ферстаппен
|Серхио Перес
|
Haas
|
Нико Хюлькенберг
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Кевин Магнуссен
|
Нико Хюлькенберг
*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную
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