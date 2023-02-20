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Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне

Чемпионы мира решили дать каждому из гонщиков по одному полному дню за рулем RB19, а оставшийся разбить пополам

Марио Галан
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, Редактор (Испания)
Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне
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Уже на этой неделе в Сахире стартует единственная предсезонная сессия Формулы 1. У команд и пилотов будет всего три дня на работу с новыми машинами и подготовку к стартующему неделей позже 74-му чемпионату мира. 

Пока лишь две команды сообщили, в каком порядке из гонщики получат возможность сесть за руль единственного автомобиля. В Haas предпочли разбить каждый день пополам и чередовать Кевина Магнуссена с Нико Хюлькенбергом, а вот Red Bull в понедельник объявила о другом подходе. 

Действующий обладатель титула Макс Ферстаппен сможет первым сесть за руль RB19 в четверг, после чего вернется в кокпит после обеда в пятницу. Соответственно, Серхио Перес получит первую половину второго дня и весь третий.  

Заезды в Бахрейне будут ежедневно начинаться в 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским. С 14:15 до 15:15 запланировал перерыв на обед, а в 19:30 работу команд завершит клетчатый флаг.

Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне*

Команда 23 февраля

24 февраля

25 февраля

Austria Red Bull

 Netherlands Макс Ферстаппен Mexico Серхио Перес
Netherlands Макс Ферстаппен		 Mexico Серхио Перес

United States Haas

Germany Нико Хюлькенберг
Denmark Кевин Магнуссен

Denmark Кевин Магнуссен
Germany Нико Хюлькенберг

Germany Нико Хюлькенберг
Denmark Кевин Магнуссен

*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную

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