Red Bull объяснила сход Элбона повреждением радиатора

Алекс Элбон, стартовав на «Нюрбургринге» с пятой позиции, на первых же метрах заблокировал колеса, что привело к возникновению сильных вибраций.

Из-за этого в Red Bull решили провести гонщику ранний пит-стоп, и он откатился в глубину пелотона. Попытка отыграться привела к столкновению с Даниилом Квятом и 5-секундному штрафу.

После этого датчики зафиксировали рост температуры мотора, что привело к решению снять машину англо-тайского пилота с гонки.

«Он сильно заблокировал колеса в третьем повороте, – объяснил на медиа-сессии глава Red Bull Кристиан Хорнер. – И мы опасались, что резина повреждена слишком сильно. Вибрации нарастали до такой степени, что в итоге превысили безопасный порог.

Потому по соображениям безопасности решено было провести пит-стоп. После этого ему удавалось хорошо отыгрывать позиции, но, к сожалению, какие-то обломки на трассе попали ему в радиатор системы охлаждения и повредили его. Мы увидели, что температура устремилась вверх. Потому, чтобы не потерять двигатель, у нас был единственный выбор – остановить машину».

Хорнер добавил: «Очень обидно, ведь у него, полагаю, была возможность поспорить с [Серхио] Пересом и [Даниэлем] Риккардо даже с учетом раннего пит-стопа. Жаль, что его усилия не принесли результата, потому что он сильно проводил уик-энд.

Вчера ему почти удалось попасть на второй ряд решетки, не хватило пары сотых. Он был к напарнику ближе, чем в России. Потому особенно обидно, что итоговый результат не получился, так как он был бы хорошим».

Риккардо и Перес финишировали в гонке третьим и четвертым.

В пятницу Red Bull решила заменить Элбону шасси, чтобы две машины команды по ходу уик-энда использовали различную конфигурацию подвески.

«Мы изначально собирались провести сравнение пятничных тренировках, но их отменили, – объяснил Хорнер. – Потому решено было использовать максимально близкие настройки».