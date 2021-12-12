В Red Bull объяснили проигранный старт Ферстаппена

Даже в нашем предстартовом анализе вы могли прочесть, что на более мягких шинах и с чистой половины решетки пилот Red Bull должен был выигрывать старт у Льюиса Хэмилтона.

Но едва погасли огни светофоров, как британец вышел вперед и повел гонку. И если бы не события последних кругов, мы бы сейчас говорили, что именно этот момент во многом обеспечил Льюису восьмой чемпионский титул.

Кристиан Хорнер рассказал в эфире Skу Sports, что помешало Максу на первых метрах дистанции.

«Он хорошо начал движение, но допустил пробуксовку на высоких оборотах на первой, а потом и на второй передаче, – объяснил глава RBR. – Льюис смог выйти вперед, хотя сам заблокировал колесо на торможении перед первым поворотом.

Потом Макс атаковал в пятом повороте, где Льюис срезал и остался впереди. Мы принимаем решение судей, что в этом эпизоде он не должен был отдавать позицию. Впрочем, сейчас все это уже история».

Ферстаппен выиграл гонку в Абу-Даби и стал новым чемпионом Ф1.