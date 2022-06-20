Red Bull обошла Lotus в списке самых успешных команд Ф1

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Макс Ферстаппен одержал в Канаде 82-ю по счету победу для команды Red Bull, что сделало ее пятой в списке самых успешных конструкторов болидов за всю историю Формулы 1.

Прежде на этой строчке значился Lotus. Болиды этой британской марки в классический для себя период одержали 79 побед как собственно за команду Lotus, так и будучи проданными другим частным командам. Кроме того, две победы в 2013 и 2014 годах за возрожденную Lotus F1 Team одержал Кими Райкконен.

Напомним, что самым успешным конструкторов в Формуле 1 остается Ferrari, у которой уже 239 побед. На втором месте идет McLaren, третье занимает Mercedes.

На четвертом месте Williams с 114 победами. И если расстановка сил в Формуле 1 не изменится, у Red Bull будет немало шансов за несколько лет подняться на четвертую строчку.