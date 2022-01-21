Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов

По информации издания RacingNews365, Red Bull намерена обкатать RB18 до начала предсезонных тестов, первая часть которых пройдет с 23 по 25 февраля в Барселоне.

Сообщается, что за руль автомобиля в рамках съемочного дня сядут оба боевых гонщика коллектива. Скорее всего, Серхио Перес и Макс Ферстаппен проедут на новой машине по трассе в Сильерстоуне, поскольку этот автодром ближе всего находится к базе Red Bull.

В рамках съемочного дня в сумме можно проехать не более 100 километров. Более того, для этого мини-заезда Pirelli выдает командам специально подготовленные шины.

Напомним, что вторая часть предсезонных тестов состоится с 10 по 12 марта в Бахрейне, где неделей позже начнется новый сезон Ф1.