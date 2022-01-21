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Формула 1 Новости

Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов

Автор:
, редактор

Команда планирует провести традиционный съемочный день

Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов

По информации издания RacingNews365, Red Bull намерена обкатать RB18 до начала предсезонных тестов, первая часть которых пройдет с 23 по 25 февраля в Барселоне.

Сообщается, что за руль автомобиля в рамках съемочного дня сядут оба боевых гонщика коллектива. Скорее всего, Серхио Перес и Макс Ферстаппен проедут на новой машине по трассе в Сильерстоуне, поскольку этот автодром ближе всего находится к базе Red Bull.

В рамках съемочного дня в сумме можно проехать не более 100 километров. Более того, для этого мини-заезда Pirelli выдает командам специально подготовленные шины.

Напомним, что вторая часть предсезонных тестов состоится с 10 по 12 марта в Бахрейне, где неделей позже начнется новый сезон Ф1.

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