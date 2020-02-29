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Формула 1 / Гран При Нидерландов / Новость

Red Bull объедет пробки в Зандфорте по пляжу. Экологи в шоке

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Red Bull объедет пробки в Зандфорте по пляжу. Экологи в шоке
Автор:
, Редактор Ф1
29 февр. 2020 г., 12:09

Австрийская команда и ее итальянская «сестра» AlphaTauri договорились, что смогут добраться до трассы через охраняемую природную территорию – если на дорогах в окрестностях трассы Гран При Голландии возникнут серьезные заторы.

В преддверии возвращения в календарь Гран При Нидерландов власти города Зандфорт, где расположена одноименная гоночная трасса, выдали двум командам концерна Red Bull разрешение использовать для попадания на автодром в дни Гран При трехкилометровый участок пляжа Нордфорт по соседству с трассой. Причиной стала далекая от идеала дорожная инфраструктура вокруг автодрома – не исключено, что в дни проведения этапа на дорогах образуются серьезные пробки.

Решение властей незамедлительно вызвало осуждение местных экологических активистов – ввиду того, что пляж является охраняемой природной территорией, где гнездится ряд редких птиц.

Как именно планируется использовать пляж – пока не может ответить даже руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер: «Пока у нас нет четкого плана. Даже на тему того, придется нам ехать на чем-то или просто идти. Об одном можно сказать с уверенностью: на эту гонку приедет половина Голландии, и ситуация будет сложной. Но будьте спокойны: мы приложим все усилия, чтобы все добрались до трассы спокойно и не причиняя какого-либо ущерба».

На недавних предсезонных тестах в Барселоне прокомментировать ситуацию попросили Льюиса Хэмилтона, известного своим вниманием к ответственному поведению. Шестикратный чемпион мира, не знакомый с ситуацией, сформулировал свою позицию так: «В целом это не мое дело. Я был в Зандфорте, когда мне было 18 – и тогда по пляжу я не ездил. Даже и не знаю, что сказать. Если ездить на электроскутерах с такими большими колесами, вряд ли в этом есть что-то ужасное. Но я-то не знаю, на чем будут ездить».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Люк Смит

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