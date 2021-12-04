Голландский пилот должен был победить в квалификации на Гран При Саудовской Аравии с большим перевесом, но разбил машину в финальном повороте решающего круга.

Ферстаппен чуть заблокировал переднее колесо на входе, из-за чего его траектория на выходе получилась более широкой. Будь в этом месте зона безопасности, Макс все равно завоевал бы поул. Но на городской трассе небольшая ошибка привела к контакту с отбойником.

Боковой удар задник колесом для машин Ф1 всегда несет угрозу повреждения коробки передач. В Red Bull подтвердили, сто проведут тщательное обследование машины – и в случае минимальных опасений поставят новую коробку, пусть даже это и приверед к потере пяти стартовых позиций.

«Нам надо внимательно все разобрать и рассмотреть, – объяснил в эфире Servus TV гоночный консультант Хельмут Марко. – Мы видели, что произошло с [Шарлем] Леклером в Монако.

Там удар был несильным, она оставили коробку, а по пути из боксов на стартовое поле она застучала. Последствия были вполне понятны (гонщик даже не стартовал – прим.ред.).

Мы настолько быстры здесь, что не собираемся рисковать. Если есть хоть малейшие повреждения, мы заменим коробку. Обгонять тут сложно, но тем не менее».

Если замена в итоге будет произведена, Ферстаппену предстоит стартовать с восьмой позиции.

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