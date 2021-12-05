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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск

Автор:
, Ответственный редактор

По расчетам команды, стартуя с восьмой позиции, Ферстаппен не смог бы конкурировать с соперниками из Mercedes

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск

За час до старта в Джидде FIA опубликовала финальную стартовую решетку и список деталей, которые команды заменили на своих машинах после квалификации. Это стало окончательным подтверждением того, что на Red Bull Макса Ферстаппена осталась та самая коробка передач, которая стояла в момент субботней аварии, а сам голландец начнет борьбу третьим, позади соперников из Mercedes.

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Как сообщила команда, все проведенные исследования показали, что узел не получил повреждений. Однако изданию Auto Motor und Sport удалось разузнать, что «Быки» учитывали и тот факт, что в случае замены Ферстаппену придется стартовать только восьмым. 

«В случае замены и старта в восьмого места Макс даже при самом лучшем сценарии смог бы финишировать только третьим, – цитирует AMuS представителя команды. – Когда ведешь борьбу за титул чемпиона мира, чем-то приходится рисковать».

Стоит отметить, что коробка на машине Ферстаппена должна будет продержаться не только 50 кругов гонки в Джидде, но и весь финальный Гран При сезона в Абу-Даби.

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