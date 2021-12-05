За час до старта в Джидде FIA опубликовала финальную стартовую решетку и список деталей, которые команды заменили на своих машинах после квалификации. Это стало окончательным подтверждением того, что на Red Bull Макса Ферстаппена осталась та самая коробка передач, которая стояла в момент субботней аварии, а сам голландец начнет борьбу третьим, позади соперников из Mercedes.

Как сообщила команда, все проведенные исследования показали, что узел не получил повреждений. Однако изданию Auto Motor und Sport удалось разузнать, что «Быки» учитывали и тот факт, что в случае замены Ферстаппену придется стартовать только восьмым.

«В случае замены и старта в восьмого места Макс даже при самом лучшем сценарии смог бы финишировать только третьим, – цитирует AMuS представителя команды. – Когда ведешь борьбу за титул чемпиона мира, чем-то приходится рисковать».

Стоит отметить, что коробка на машине Ферстаппена должна будет продержаться не только 50 кругов гонки в Джидде, но и весь финальный Гран При сезона в Абу-Даби.