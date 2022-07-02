Red Bull неправильно поставила обновления на машину Переса
Мексиканский гонщик рассказал удивительную историю о том, почему его машина не хотела ехать быстро в субботу
После первого дня Гран При Великобритании Серхио Перес рассказал, что с аэродинамикой его машины явно что-то не так: ее поведение на трассе оказалось совсем не таким, как во время подготовки к уик-энду на симуляторе.
После дождевой квалификации, в которой гонщик показал четвертую скорость, журналисты поинтересовались, удалось ли команде Red Bull выяснить, что же пошло не так.
«Да, мы нашли проблему, – ответил мексиканец. Нашли и устранили. Надеюсь, дальше она нам не помешает».
Вопрос оказался интересным, и гонщику посыпались новые вопросы. Сначала Серхио признал, что дело было в аэродинамических элементах, потом – что вопросы возникли из-за самых последних обновлений.
Наконец он признался: «Дело не в самих деталях, а в том, как они были установлены на машину. Проблема оказалась в этом».
Оценивая перемены в поведении своей RB18, гонщик отметил: «По сравнению с пятницей разница была довольно заметной. Но ничего особенно страшного, мы быстро отыскали скорость. Думаю, с верной тактикой ничто не помешает нам показать хороший результат в гонке».
В квалификации Перес уступил шесть десятых поулу Карлоса Сайнса немногим меньше – времени своего напарника Макса Ферстаппена.
«Можно было проехать быстрее, – согласился он. – Но в самом конце прямо за мной ехал Чжоу, что было не очень здорово. Но думаю, и с четвертой позиции начинать гонку неплохо».
Он добавил: «Думаю, если вы расстроены четвертому результату – значит, не все так плохо. Ведь завтра мне достаточно всего лишь отыграть три позиции, чтобы все стало хорошо».
Прежде Перес 11 раз стартовал в Сильверстоуне, его лучшим результатом остается шестое место, добытое за рулем Force India в 2016 году.
Дополнительная информация: Адам Купер
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