Red Bull неправильно поставила обновления на машину Переса

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После первого дня Гран При Великобритании Серхио Перес рассказал, что с аэродинамикой его машины явно что-то не так: ее поведение на трассе оказалось совсем не таким, как во время подготовки к уик-энду на симуляторе.

После дождевой квалификации, в которой гонщик показал четвертую скорость, журналисты поинтересовались, удалось ли команде Red Bull выяснить, что же пошло не так.

«Да, мы нашли проблему, – ответил мексиканец. Нашли и устранили. Надеюсь, дальше она нам не помешает».

Вопрос оказался интересным, и гонщику посыпались новые вопросы. Сначала Серхио признал, что дело было в аэродинамических элементах, потом – что вопросы возникли из-за самых последних обновлений.

Наконец он признался: «Дело не в самих деталях, а в том, как они были установлены на машину. Проблема оказалась в этом».

Оценивая перемены в поведении своей RB18, гонщик отметил: «По сравнению с пятницей разница была довольно заметной. Но ничего особенно страшного, мы быстро отыскали скорость. Думаю, с верной тактикой ничто не помешает нам показать хороший результат в гонке».

В квалификации Перес уступил шесть десятых поулу Карлоса Сайнса немногим меньше – времени своего напарника Макса Ферстаппена.

«Можно было проехать быстрее, – согласился он. – Но в самом конце прямо за мной ехал Чжоу, что было не очень здорово. Но думаю, и с четвертой позиции начинать гонку неплохо».

Он добавил: «Думаю, если вы расстроены четвертому результату – значит, не все так плохо. Ведь завтра мне достаточно всего лишь отыграть три позиции, чтобы все стало хорошо».

Прежде Перес 11 раз стартовал в Сильверстоуне, его лучшим результатом остается шестое место, добытое за рулем Force India в 2016 году.

Дополнительная информация: Адам Купер