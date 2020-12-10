Red Bull не возьмет Расселла из-за его контракта с Вольфом
Победа Переса Хельмута Марко тоже не убедила
После успешного выступления Джорджа Расселла за Mercedes на Гран При Сахира появились слухи о его переходе в Red Bull. Якобы, пилот Williams мог бы занять в команде место Алекса Элбона.
Однако советник Red Bull Хельмут Марко заверил, что такой вариант не рассматривается.
«В первую очередь, он пилот Mercedes, – цитирует Марко F1-Insider. – А во вторую, его менеджер – Тото Вольф. И нам сказали, что у них десятилетний контракт. Для наших пилотов такое неприемлемо. Вдобавок, у нас есть собственные талантливые гонщики, которых мы хотим продвигать».
Марко также добавил, что победа в Сахире не поможет Серхио Пересу получить место в команде, хотя он и является соперником Элбона в борьбе за кокпит.
«Победа Переса в Бахрейне не повлияет на наше решение. Мы знали сильные и слабые стороны кандидатов на место в нашей команде еще до этого. После завершающей гонки в Абу-Даби мы сядем и примем лучшее решение из возможных».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес , Джордж Расселл
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин