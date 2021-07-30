Red Bull не увидела проблемы в отставании от Mercedes

Макс Ферстаппен смог показать лучшее время на первой тренировке Гран При Венгрии – а в протоколе второй практики оказался только на 3-м месте, уступив пилотам Mercedes около трех десятых секунды. По ходу дневного заезда и голландец, и его напарник Серхио Перес жаловались на заметную недостаточную поворачиваемость – причем проявлявшуюся при езде на шинах разных составов.

Все это обратило на себя внимание журналистов и болельщиков – но сам пилот, общаясь с прессой вечером в пятницу, не придал случившемуся особого значения.

«В перерыве между сессиями мы внесли кое-какие изменения в настройки – и нам еще предстоит понять, что пошло нам на пользу, а что – нет, – рассказал лидер чемпионата мира. – В любом случае день был не самым простым из-за столь высокой температуры асфальта. Но в целом я не думаю, что наше отставание так уж велико – нам много что предстоит обдумать и решить, но ничего шокирующего сегодня не произошло».

Похожим образом прокомментировал результаты пятничных тренировок и руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер.

«Думаю, мы еще должны кое с чем разобраться – в настоящий момент пилоты не до конца довольны балансом машины. Вы сами слышали, что на быстром круге на мягких шинах Максу мешала недостаточная поворачиваемость. Но во многом все это было связано с температурой покрытия, которая приближалась к 60-ти градусам. И это, само собой, влияло на работу шин. Но я уверен, мы сможем все изменить в лучшую сторону».