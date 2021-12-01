Red Bull не станет менять мотор Ферстаппену. Но это не точно

Накануне Гран При Саудовской Аравии появились сообщения, будто Red Bull Racing рассматривает возможность установки на машину Макса Ферстаппена нового двигателя перед гонкой в саудовской Джидде. Это должно помочь голландцу в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за титул чемпиона мира.

Такой шаг стоил бы Максу потере пяти позиций на старте предстоящей гонки, но обеспечил бы ему преимущество в мощности по ходу финального Гран При в Абу-Даби.

Журналисты попросили RBR об официальном комментарии – и представитель команды заявил, что слухи не имеют ничего общего с действительностью. Однако формулировка ответа не выглядит окончательной. По информации онлайн-издания RacingNews365, Red Bull «на настоящий момент не планирует» замену двигателя на машине Макса.

А планам, как известно, порой свойственно меняться.