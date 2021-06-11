Red Bull не нашла серьезных повреждений шасси Ферстаппена

Голландский пилот потерял почти верные 25 очков, когда за четыре круга до конца бакинской гонки на его машине не выдержала резина левого заднего колеса.

Прямо на стартовой прямой Red Bull Макса бросило в сторону. Скорость машины в тот момент превышала 300 км/ч, и потенциально последствия аварии могли получиться очень серьезными. Однако основную энергию столкновения с барьером приняли на себя носовой обтекатель и передняя структура безопасности.

После этого RB16B протащило по бетону задней частью, развернуло еще раз – и пилоту оставалось лишь выбраться из кокпита да с досады пнуть ногой по злополучному колесу.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, после аварии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Следует признать, что все обошлось весьма благополучно, если учесть кинетическую энергию машины в момент взрыва шины. Достаточно вспомнить недавнее столкновение Джорджа Расселла с Валттери Боттасом в Имоле, где оба автомобиля пострадали гораздо серьезнее.

Читайте также: Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Между тем, в пятницу в Red Bull рассказали о тех последствиях, которые имела авария в Баку – они стали известны после того, как пострадавшее шасси привезли на базу в Милтон Кинс и там внимательно все изучили.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B, авария из-за проблем с шиной Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Как сообщила команда, структурных повреждений найдено не было – это значит, что шасси можно будет использовать дальше. Коробку передач по правилам можно будет заменить без штрафа, так как Макс не финишировал в гонке.

Что касается силовой установки, то на ближайший Гран При в Ле-Кастелле Honda все равно привезет обновленную версию, так что здесь все также получилось очень и очень удачно.

Повреждения задней части Red Bull RB16B Макса Ферстаппена после аварии в Баку Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Спереди, разумеется, потребуется заменить носовой обтекатель – но для Ф1 эта деталь в принципе является расходным материалом. Сзади, как показывает наше фото, повреждения вообще можно считать косметическими – пострадали защитная структура да торцевая пластина крыла.

Можно сказать, что Red Bull и Ферстаппену серьезно повезло. Просто вспомните, какие последствия аварии из-за похожих проблем с резиной получили Aston Martin и Лэнс Стролл.