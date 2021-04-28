Red Bull не надеется нанять экс-главного моториста Mercedes

С 2022 года Red Bull начнет сама строить для себя силовые установки, а при переходе на новый регламент в 2025 году готовится и разрабатывать их самостоятельно. Для этого на базе команды в Милтон-Кинс уже начали строить здание для моторного департамента, а также начался набор новых сотрудников.

Red Bull уже переманила к себе Бена Ходжкинсона, который прежде заведовал разработкой двигателей внутреннего сгорания в Mercedes. Главным приобритением для команды мог бы стать Энди Кауэлл, бывший глава всего моторного департамента Mercedes, который покинул свой пост. Но босс «быков» Кристиан Хорнер не верит, что его удастся нанять.

«Энди невероятно талантливый инженер, – сказал Хорнер в интервью Sky Sports. – Все его достижения в Ф1 говорят сами за себя. Но Энди намерен заняться чем-то другим, такой у него приоритет».

При этом Хорнер намерен и дальше переманивать важных сотрудников других мотористов: «Мы привлекаем очень талантливых людей и сделаем кое-какие объявления в свое время, в процессе постройки департамента. Вероятно, мы делаем самые большие свои инвестиции в Ф1 с тех пор, как купили команду у Jaguar».