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Формула 1 Новости

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

Автор:
, Редактор Ф1

Хельмут Марко пока не думал, кто поедет за команду в следующем году

Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

За последние 2,5 года Red Bull сменила в своем составе трех разных пилотов. Сезон-2019 в команде начинал Пьер Гасли. В августе того же года француза сменил Алекс Элбон, который в конце прошлого сезона уступил место Серхио Пересу.

Контракт мексиканца рассчитан на один год и пока неизвестно, останется ли он в Red Bull в 2022-м. Советник Red Bull Хельмут Марко, который отвечает за подбор пилотов, заверил, что не станет решать этот вопрос раньше августовского перерыва в чемпионате.

«Мы начнем думать об этом не раньше лета, – сказал Марко. – Мы очень востребованы среди пилотов и не думаю, что какой-то гонщик начнет переговоры с другой командой, не попробовав договориться с нами.

Сейчас мы сосредоточены на борьбе в чемпионате и не видим проблемы в решении того, кто будет партнером Макса в следующем году. Это точно будет боеспособный парень, а время для выбора еще есть».

За пять гонок в Red Bull Перес не завоевал ни одного подиума. Основные проблемы мексиканец испытывает в квалификации. Его средняя стартовая позиция в этом сезоне – седьмое место. И Марко рассчитывает, что пилот исправит ситуацию: 

«Начнем с положительных сторон: гоночный темп у него есть. Он очень хорош, иногда на уровне Макса. Он доказал это в Монте-Карло, когда мы решили "пересидеть" соперников. Он три-четыре круга ехал с лучшими временами на уже стертых шинах. Так что темп у него есть.

Ему не хватает скорости в квалификации. Там мы ждем улучшений».

Кандидатом на замену Переса считается Гасли. После возвращения в AlphaTauri из Red Bull француз одержал первую в карьере победу и стабильно поддерживает высокие результаты. Но думать о его кандидатуре Марко тоже не торопится:

«Насколько помню, у Гасли контракт еще на два года. Этот контракт позволяет ему выступать и за Red Bull, и за AlphaTauri. 

Тут то же самое [что и с Пересом]. Пока мы не думаем о пилотах на 2022 года. Мы все обдумаем во время летнего перерыва и затем примем решение».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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