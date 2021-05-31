Red Bull не начнет переговоров с Пересом раньше августа

За последние 2,5 года Red Bull сменила в своем составе трех разных пилотов. Сезон-2019 в команде начинал Пьер Гасли. В августе того же года француза сменил Алекс Элбон, который в конце прошлого сезона уступил место Серхио Пересу.

Контракт мексиканца рассчитан на один год и пока неизвестно, останется ли он в Red Bull в 2022-м. Советник Red Bull Хельмут Марко, который отвечает за подбор пилотов, заверил, что не станет решать этот вопрос раньше августовского перерыва в чемпионате.

«Мы начнем думать об этом не раньше лета, – сказал Марко. – Мы очень востребованы среди пилотов и не думаю, что какой-то гонщик начнет переговоры с другой командой, не попробовав договориться с нами.

Сейчас мы сосредоточены на борьбе в чемпионате и не видим проблемы в решении того, кто будет партнером Макса в следующем году. Это точно будет боеспособный парень, а время для выбора еще есть».

За пять гонок в Red Bull Перес не завоевал ни одного подиума. Основные проблемы мексиканец испытывает в квалификации. Его средняя стартовая позиция в этом сезоне – седьмое место. И Марко рассчитывает, что пилот исправит ситуацию:

«Начнем с положительных сторон: гоночный темп у него есть. Он очень хорош, иногда на уровне Макса. Он доказал это в Монте-Карло, когда мы решили "пересидеть" соперников. Он три-четыре круга ехал с лучшими временами на уже стертых шинах. Так что темп у него есть.

Ему не хватает скорости в квалификации. Там мы ждем улучшений».

Кандидатом на замену Переса считается Гасли. После возвращения в AlphaTauri из Red Bull француз одержал первую в карьере победу и стабильно поддерживает высокие результаты. Но думать о его кандидатуре Марко тоже не торопится:

«Насколько помню, у Гасли контракт еще на два года. Этот контракт позволяет ему выступать и за Red Bull, и за AlphaTauri.

Тут то же самое [что и с Пересом]. Пока мы не думаем о пилотах на 2022 года. Мы все обдумаем во время летнего перерыва и затем примем решение».