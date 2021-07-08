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Формула 1 Новость

Red Bull не хочет досрочно отпускать своего инженера в Aston

Автор:
, главный редактор

«Быки» не пойдут навстречу просьбе соперников – чтобы снизить риск переманивания других специалистов

Red Bull не хочет досрочно отпускать своего инженера в Aston

У команды Red Bull нет оснований досрочно прекращать сотрудничество с Дэном Феллоузом, занимающим сейчас пост руководителя направления аэродинамики – но уже подписавшим контракт с коллективом Aston Martin, где он станет техническим директором. Позицию «Быков» по этому вопросу в паддоке Гран При Австрии озвучил руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер.

Напомним, что контракт специалиста с Red Bull действует до конца 2023 года. Но представители Aston Martin явно рассчитывают, что Феллоуз сможет присоединиться к их команде раньше. В частности, руководитель британского коллектива Отмар Сафнауэр по ходу Гран При Австрии поделился с журналистами планами в ближайшем будущем встретиться с Хорнером и попытаться найти компромисс.

Однако, по мнению Хорнера, искать какие-либо новые варианты нет необходимости: «С нашими отношениями с Дэном все предельно ясно. Он работает с машиной этого года, он вовлечен в работу над болидом для следующего сезона. Он подписал новый контракт в конце прошлого года – и до середины 2023-го [когда специалиста отстранят от дальнейших работ во избежание попадания свежей информации к соперникам] еще много времени. У нас есть чем его загрузить до истечения срока контракта – и мы определенно это сделаем».

Эксперты считают, что при этом Хорнер может быть заинтересован не столько подольше проработать с Феллоузом, сколько продемонстрировать нежелание идти на попятный в этих вопросах. И таким образом снизить интерес Aston Martin к другим своим сотрудникам, чьи контракты закончат действовать еще не скоро.

Напомним, что вскоре после объявления о контракте Феллоуза с Aston Martin появилась официальная информация, что руководителем направления аэродинамики в структуре британского коллектива станет еще один «беглец» из Red Bull – Эндрю Алесси. Впрочем, ситуация с контрактом этого специалиста, занимавшего у «Быков» должность менеджера по производственным и операционным вопросам, была проще – и Алесси вышел на свою новую работу в начале июля.

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