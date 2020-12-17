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Формула 1 / Новость

Red Bull не будет искать нового титульного спонсора вместо Aston Martin

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Red Bull не будет искать нового титульного спонсора вместо Aston Martin
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Быки решили остаться без титульного спонсора на 2021 год

Со следующего года у Aston Martin появится собственная команда в Формуле 1 – совладелец компании Лоуренс Стролл ребрендирует принадлежащую ему Racing Point. В связи с этим Aston Martin перестанет сотрудничать с Red Bull, титульным спонсором которой выступала последние три года.

По словам руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, его команда не будет искать нового титульного спонсора.

«У нас не будет титульного спонсора вместо Aston Martin в следующем году, – сказал Хорнер. – Новые спонсоры будут, их мы представим в 2021-м. 

Бренда Aston Martin, конечно, на наших машинах не будет. Мы четыре года работали с ними, три года они были нашими титульными спонсорами. Мы помогли продвинуть их бренд и наслаждались сотрудничеством при создании Valkyrie.

Наши сделки были заключены при их прежнем руководителе Энди Палмере, который всегда поддерживал нашу команду. А когда их компанию купил Лоуренс Стролл, их уход от нас стал естественным шагом».

Несмотря разрыв спонсорских отношений, Red Bull и Aston Martin продолжат работу над гиперкаром Valkyrie: «Мы тестируем машину. Естественно, мы продолжим сотрудничать, пока все машины не пройдут через Red Bull Advanced Technologies».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Джонатан Нобл

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