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«Red Bull не будет доминировать в 2024-м». Баттон сделал смелый прогноз

Британский чемпион Ф1 высказал непопулярное мнение о том, что фавориты нынешнего чемпионата растеряют свое преимущество к будущему году

Лауренс Стаде
Автор Лауренс Стаде
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Дженсон Баттон, Brawn BGP 001, Себастьян Феттель, Red Bull RB5

Правила Формулы 1 этой зимой не претерпят заметных изменений – это позволяет говорить, что и расстановка сил в пелотоне едва ли будет отличаться от того, что мы видим сейчас. Из истории спорта хорошо известно, что именно смена регламента позволяет участникам чемпионата сделать шаг вперед. 

Классической здесь считается история 2009 года, когда в спорт вернулись слики, а аэродинамика машин стала совсем другой. Перемены помогли молодой команде Росса Брауна взлететь в лидеры Ф1 – ее лидер Дженсон Баттон (на верхнем фото) стал в том сезоне сильнейшим, а вместе с Рубенсом Баррикелло они завоевали Кубок конструкторов. После такого выступления проект на корню выкупил концерн Mercedes. 

По мнению Баттона, ожидать чего-то подобного в 2024-м едва ли реально, но какие-то перестановки в пелотоне вполне возможны. «Нам в свое время очень повезло, – рассказал 43-летний британец в интервью Sky Sports F1. – Сейчас правила останутся неизменными. Но и уровень конкуренции в наши дни куда выше». 

Гонщик продолжил: «Сразу несколько топ-команд сражаются в группе лидеров. Достаточно одной небольшой ошибки – и ты уже на четвертом месте среди них. Да, догнать Red Bull очень сложно, но отрыв сокращается.

Бразилия стала в этом отношении не самым лучшим примером, но во второй половине сезона McLaren и Mercedes порой удавалось навязывать борьбу Red Bull. У Макса [Ферстаппена] сохраняется небольшое преимущество, но у его напарника [Серхио Переса] – больше нет».  

После этого Дженсон сделал смелый прогноз про 2024 год: «Я не думаю, что Red Bull сможет продолжать в том же духе. Нынешний сезон вышел для команды исключительным, однако у меня есть ощущение, что в будущем чемпионате все будет уже не так. 

На самом деле, это именно то, что нужно спорту: непредсказуемость и борьба за победы».

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