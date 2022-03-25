Red Bull назвала причину сходов в Бахрейне. Но есть вопросы

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Команда Red Bull выпустила официальное заявление по поводу того, что стало причиной сходов Макса Ферстаппена и Серхио Переса на последних кругах Гран При Бахрейна.

«Обе машины столкнулись с недостаточным давлением топлива. При этом количество горючего в баках было достаточным, но вакуум не позволял насосам забирать топливо и отправлять его к двигателю внутреннего сгорания. Мы проделали нужные операции по исправлению проблемы и рассчитываем на то, что в этот уик-энд таких неприятностей не случится».

Про вакуум в топливной системе уже говорил и спортивный советник Red Bull Хельмут Марко, однако ни он, ни новое сообщение команды не объясняют, как этот самый вакуум мог возникнуть.

Сразу после Гран При можно было предположить, что насос вместе с топливом начал заглатывать воздух или же само нагретое топливо уже внутри насоса начало «закипать» наполняясь множеством пузырей. В таких условиях сам насос мог быстро выйти из строя.

Однако пузыри с воздухом или парами топлива не являются вакуумом. Мы можем лишь предположить, что вакуум образовался в самом баке.

Как и все на поверхности Земли, топливная система находится под давлением атмосферы. Насос, высасывая топливо из бака, понижает в нем давление. В теории в какой-то момент давление в баке может понизиться до такого уровня, что мощности насоса перестанет хватать, чтобы качать топливо. Собственно, это и можно назвать образованием вакуума в баке, который является частью топливной системы.

Очевидно, что чем больше топлива уже откачалось из бака, тем ниже в нем давление, тем скорее насос перестанет выполнять свою функцию. Это могло бы объяснить двойной сход, если бы не несколько «но».

Во-первых, для предотвращения снижения давления в баке он делается вентилируемым. Почти на всех устройствах с двигателями внутреннего сгорания, которые работают в условиях атмосферы, взамен расходуемому топливу в баки поступает воздух, и давление восстанавливается. Довольно сложно представить себе, чтобы команда уровня Red Bull при всем ее опыте «забыла» предусмотреть простую вентиляцию баков.

Во-вторых, эта версия не объясняет, почему сходы случились почти сразу после рестарта. Если бы система вентиляции баков отсутствовала, вакуум возник бы раньше, а если бы приток воздуха был бы недостаточным, то за время позади машины безопасности, когда моторы расходуют меньше топливо, воздух, напротив, успел бы проникнуть в баки и давление там выровнялось.

Надеемся, что на все эти вопросы в Red Bull уже знают ответы, и Макс Ферстаппен с Серхио Пересом на сей раз финишируют в гонке.