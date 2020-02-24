Red Bull нацелилась провести сезон-2020 без штрафных замен двигателей

Согласно правилам Формулы 1, на один сезон каждый из пилотов может использовать не более трех двигателей внутреннего сгорания. В случае, если все три мотора выйдут из строя и потребуется четвертый, гонщик получает наказание в виде лишения позиций на старте гонки.

В 2019 году команда Red Bull Racing использовала по пять моторов на болиде Макса Ферстаппена и его напарника Алекса Элбона. Гонщики Toro Rosso, еще одной команды с моторами Honda, использовали по семь силовых агрегатов за сезон. В 2020 году в Red Bull надуются, что внеплановые замены не понадобятся вовсе.

«Пока мы не планируем использовать четвертые двигатели, – цитирует главу команды Кристиана Хорнера издание Gpfans.com. – Наш план состоит в том, чтобы весь год отработать с тремя силовыми установками. Если [отменят Гран При Китая и] число гонок сократится до 21, то это сильно облегчит нашу задачу.

Если же нам все же придется перейти на запасной план, то мы постараемся поставить четвертые моторы заранее подгадав момент, чтобы как можно меньше на этом потерять. Однако при принятии любого решения мы всегда выберем то, что обеспечит лучший результат на финише гонки».