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Формула 1 Новости

Red Bull нашла замену Випсу

Новым резервистом команды стал Лайам Лоусон

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Red Bull нашла замену Випсу
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Команда Red Bull определилась с кандидатурой своего нового запасного пилота. Им стал вице-чемпион DTM, резервист «Быков» Лайам Лоусон. Он также остается запасным пилотом в AlphaTauri.

Прежде резервистом Red Bull бюл Юри Випс, однако на этой неделе команда полностью разорвала с ним всякие отношения. Причиной стало расистское выражение, неосторожно допущенное Випсом во время стрима компьютерной игры.

В Red Bull подчеркнули, что довольны и другими своими юниорами – Джеханом Дарувалой и Деннисом Хаугером, но тем пока нужно зарабатывать очки для получения суперлицензии FIA, чем и объясняется выбор в пользу Лоусона.

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