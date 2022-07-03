Red Bull нашла замену Випсу

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Red Bull определилась с кандидатурой своего нового запасного пилота. Им стал вице-чемпион DTM, резервист «Быков» Лайам Лоусон. Он также остается запасным пилотом в AlphaTauri.

Прежде резервистом Red Bull бюл Юри Випс, однако на этой неделе команда полностью разорвала с ним всякие отношения. Причиной стало расистское выражение, неосторожно допущенное Випсом во время стрима компьютерной игры.

В Red Bull подчеркнули, что довольны и другими своими юниорами – Джеханом Дарувалой и Деннисом Хаугером, но тем пока нужно зарабатывать очки для получения суперлицензии FIA, чем и объясняется выбор в пользу Лоусона.