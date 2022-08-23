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Трасса в Спа, где в этот уик-энд Формула 1 начнет вторую половину сезона, к сезону-2022 года была серьезно реконструирована. Знаменитая конфигурация осталась прежней, а вот асфальт заменили сразу в пяти поворотах. Кроме того, были переделаны несколько зон безопасности, в том числе в культовом Радийоне.

Команды смогут познакомиться с изменениями только в пятницу, когда стартуют тренировки Гран При – все, кроме Red Bull. Лидеры нынешнего сезона уже сейчас располагают данными о переделках. Получить их команда смогла во время съемок промо-ролика, приуроченного к бельгийскому этапу.

Видео под названием «От симулятора к реальности» расcказывает о подготовке Макса Ферстаппена к уик-энду. Оно включает и кадры с самой трассы, по которой голландец ездит на модели RB7 – Себастьян Феттель стал за ее рулем чемпионом мира в 2011 году.

Съемки проходили в тот момент, когда реконструкция еще даже не была завершена – на заднем плане можно увидеть строительные работы. Но само полотно уже обновлено.

Правила Ф1 никак не ограничивают заезды на исторической технике, но в реальности они нечасто проходят на действующих трассах чемпионата.

И хотя RB7 значительно отличается от нынешних машин, даже возможность поездить на очень жестких демонстрационных шинах в рамках съемочного дня все равно позволила команде собрать данные о состоянии и специфике нового асфальта.

А значит – оказаться еще до начала Гран При пусть немного, но впереди соперников.

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