Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии
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Обещают все поправить к ближайшему Гран При
Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге. На болиде голландца возникли неполадки с силовой установкой и он вернулся в боксы. После гонки Red Bull смогла найти причину поломки, о чем рассказал босс команды Кристиан Хорнер.
«Мы проверили детали одну за одной, и кажется, проблема была с маховиком, – сказал Хорнер в эфире Servus TV. – Теперь мы все проверяем, чтобы убедиться в том, откуда возникла неисправность и как предотвратить ее повторение».
Хорнер заверил, что до Гран При Штирии в ближайшие выходные команда исправит поломку: «Мы изо всех сил работаем с Honda над решением проблемы до старта нового этапа. Так что на следующем Гран При такое не повторится. Мы знаем, в чем проблема, а значит найдем решение».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии
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