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Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии

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Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии
Автор:
, редактор
8 июл. 2020 г., 14:08

Обещают все поправить к ближайшему Гран При

Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге. На болиде голландца возникли неполадки с силовой установкой и он вернулся в боксы. После гонки Red Bull смогла найти причину поломки, о чем рассказал босс команды Кристиан Хорнер.

«Мы проверили детали одну за одной, и кажется, проблема была с маховиком, – сказал Хорнер в эфире Servus TV. – Теперь мы все проверяем, чтобы убедиться в том, откуда возникла неисправность и как предотвратить ее повторение».

Хорнер заверил, что до Гран При Штирии в ближайшие выходные команда исправит поломку: «Мы изо всех сил работаем с Honda над решением проблемы до старта нового этапа. Так что на следующем Гран При такое не повторится. Мы знаем, в чем проблема, а значит найдем решение».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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