Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии

Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге. На болиде голландца возникли неполадки с силовой установкой и он вернулся в боксы. После гонки Red Bull смогла найти причину поломки, о чем рассказал босс команды Кристиан Хорнер.

«Мы проверили детали одну за одной, и кажется, проблема была с маховиком, – сказал Хорнер в эфире Servus TV. – Теперь мы все проверяем, чтобы убедиться в том, откуда возникла неисправность и как предотвратить ее повторение».

Хорнер заверил, что до Гран При Штирии в ближайшие выходные команда исправит поломку: «Мы изо всех сил работаем с Honda над решением проблемы до старта нового этапа. Так что на следующем Гран При такое не повторится. Мы знаем, в чем проблема, а значит найдем решение».