Red Bull нашла для Риккардо первую работу
Австралиец проведет демонстрационные заезде на культовой трассе «Маунт-панорама»
Даниэль Риккардо после 11 сезонов и восьми побед в Ф1 оказался за бортом пелотона – и предпочел вернуться в Red Bull, чтобы вернуть интерес к гонкам, который стал падать из-за постоянных нагрузок и психологического прессинга на фоне неважных результатов.
Он сразу сказал, что в команде из Милтон-Кинса намерен заниматься различными мероприятиями и демонстрационными заездами, от которых получает удовольствие.
Первая возможность проявить себя в новом качестве выпадет 33-летнему спортсмену в начале будущего года, когда в рамках уик-энда 12-часовой гонки GT он проедет на Red Bull RB7 2011 года по трассе «Маунт-панорама».
Она славится своей сложностью и опасностью, так как сочетает длинные прямые с извилистой частью, которая проходит по склонам горы между бетонных отбойников.
Вид на трассу «Маунт-панорама», Батерст
Фото: TCR Australia
Ранее, еще выступая за Red Bull, Риккардо дважды участвовал в шоу-заездах по улицам своего родного Перта.
Ранее на машине Ф1 по «Маунт-панораме» уже ездил Дженсон Баттон. В 2011-м он установил на McLaren MP4-23 неофициальный рекорд трассы – 1:48.8
Соревнования «12 часов Батерста» пройдут 3-5 февраля 2023 года.
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