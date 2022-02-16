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Формула 1 Новости

Red Bull нашла $150 млн спонсорских денег

Команда заключила соглашение с платформой по торговле криптовалютой Bybit

Red Bull нашла $150 млн спонсорских денег
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Команда Red Bull и зарегистрированная в Сингапуре платформа для торговли криптовалютой Bybit заключили трехлетний спонсорский контракт.

Официально сумма контракта пока не подтверждена, но мы знаем, что она составит 150 миллионов долларов. Это крупнейшее спонсорское соглашение между криптовалютным бизнесом и спортивной командой в истории.

При этом Bybit будет не титульным, а обычным спонсором команды. Напомним, что ранее спонсором «Быков» стала компания Oracle. Все эти сделки должны среди прочего помочь профинансировать создание собственного производства силовых установок Red Bull в Великобритании.

Начиная с 2022 года в Формуле 1 действует потолок бюджетов. Каждая команда может тратить не более 140 миллионов в год, не считая выплат пилотам и трем самым высокооплачиваемым сотрудникам команды. Таким образом, одна только сделка с Bybid компенсирует по 50 миллионов из этой сумму ежегодно.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл.

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