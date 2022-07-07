Red Bull наняла психолога для работы с Цунодой

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После непростого дебютного сезона в составе AlphaTauri Юки Цунода получил возможность провести в команде еще год, при этом гонщика переселили в Италию, поближе к базе в Фаэнце.

В нынешнем чемпионате Цунода смотрится уже лучше, однако сама команда несколько утратила позиции в пелотоне, что осложняет борьбу за результат. При этом Юки сохранил свой агрессивный подход, который относится как к управлению гоночной машиной, так и к общению по радио.

На недавнем этапе в Сильверстоуне Цунода устроил аварию со своим напарником Пьером Гасли, когда оба занимали места в первой десятке. Из-за этого француз позже сошел, а сам Юки получил штраф и откатился далеко назад. Косвенно их столкновение, кроме того, испортило гонку Максу Ферстаппену – тот налетел на обломки AlphaTauri и серьезно повредил днище своей машины.

В эфире Servus TV гоночный советник Хельмут Марко рассказал, что такой подход японского пилота не устраивает Red Bull – и там решили перейти к действию.

«Мы организовали своего рода психологическую группу для помощи ему, так как он продолжает ругаться при прохождении поворотов, и это сказывается на результате», – объяснил Марко.

Австриец сравнил молодого пилота с Максом Ферстаппеном, который в начале карьеры также не мог сдерживать эмоции.

«Нам важно контролировать себя, – сказал он. – Хвала небесам, Макс теперь спокоен. Проблемой для нас в этом отношении, да и не только в этом, остается Цунода. Вы просто представить себе не можете, что он говорит по радио».

Сам Юки признался, что не хочет вспоминать британский Гран При: «Я рад, что уже через несколько дней нас ждут новые гонки, что позволит оставить Сильверстоун позади. Я никак не мог избежать аварии на старте, а позже мы, к сожалению, столкнулись с Пьером. Этот эпизод мы уже обсудили внутри команды – и теперь готовы двигаться дальше».

Прежде к помощи психологов прибегали многие пилоты Ф1 – одной из самых известных стала история Ромена Грожана, который в начале прошлого десятилетия слишком часто попадал в аварии. В последнее время на эту тему также часто говорит Ландо Норрис.