Red Bull намерилась сама строить моторы с 2022-го по 2025-й годы
Хельмут Марко надеется, что при новом регламенте для его команды найдется подходящий поставщик силовых установок
После решения Honda покинуть Формулу 1 в конце 2021 года Red Bull заявила о намерении самостоятельно строить силовые установки. Команда рассчитывает добиться заморозки моторов и продолжать производить те же двигатели, что сейчас для нее делает Honda.
При этом, по словам советника Red Bull Хельмута Марко, это решение будет временным и далее команда перестанет заниматься двигателями.
«Этот проект Red Bull будет действовать до конца [срока действия] нынешнего технического регламента, – сказал Марко в эфире немецкого канала Sky. – Мы планируем так работать только до конца 2025 года. Становится производителем моторов не в наших приоритетах».
Марко рассчитывает, что Honda поможет Red Bull со стартом проекта: «Мы хотели бы перенести все производство в Англию, но нам нужна помощь из Сакуры. Примерно с начала 2022 года, думаю, мы сможем делать все самостоятельно».
С 2026 года Red Bull планирует найти себе нового поставщика двигателей: «Новый регламент должен быть более приятным с точки зрения затрат. По-моему, еще мы должны начать использовать синтетическое топливо. Это избавит нас от выбросов углекислого газа».
Читайте также:
Предыдущая новость
Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas
Следующая новость
Хюлькенберг приготовился подменить Стролла в Португалии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Хельмут Марко
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин