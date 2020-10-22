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Формула 1 / Новость

Red Bull намерилась сама строить моторы с 2022-го по 2025-й годы

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Red Bull намерилась сама строить моторы с 2022-го по 2025-й годы
Автор:
, редактор

Хельмут Марко надеется, что при новом регламенте для его команды найдется подходящий поставщик силовых установок

После решения Honda покинуть Формулу 1 в конце 2021 года Red Bull заявила о намерении самостоятельно строить силовые установки. Команда рассчитывает добиться заморозки моторов и продолжать производить те же двигатели, что сейчас для нее делает Honda. 

При этом, по словам советника Red Bull Хельмута Марко, это решение будет временным и далее команда перестанет заниматься двигателями.

«Этот проект Red Bull будет действовать до конца [срока действия] нынешнего технического регламента, – сказал Марко в эфире немецкого канала Sky. – Мы планируем так работать только до конца 2025 года. Становится производителем моторов не в наших приоритетах». 

Марко рассчитывает, что Honda поможет Red Bull со стартом проекта: «Мы хотели бы перенести все производство в Англию, но нам нужна помощь из Сакуры. Примерно с начала 2022 года, думаю, мы сможем делать все самостоятельно». 

С 2026 года Red Bull планирует найти себе нового поставщика двигателей: «Новый регламент должен быть более приятным с точки зрения затрат. По-моему, еще мы должны начать использовать синтетическое топливо. Это избавит нас от выбросов углекислого газа». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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