Red Bull намерена разобраться с Хэмилтоном, как с Алонсо восемь лет назад

После Гран При Бельгии отставание Макса Ферстаппена от Льюиса Хэмилтона в личном зачете Формулы 1 выросло до 47 очков. Однако советник Red Bull Хельмут Марко полагает, что имея 10 гонок в запасе, голландцу по силам вернуться в борьбу.

«Борьба за титул в самом разгаре, – цитирует Марко AMuS. – Я помню, что в 2012-м мы к середине сезона на 60 очков отставали от Алонсо и Ferrari. Конечно, Алонсо и Ferrari это не то же, что Хэмилтон и Mercedes. Но когда-то и они должны остановиться».

В 2012 году Себастьян Феттель на Red Bull выиграл только одну гонку из первых 13-ти. Однако затем немец выдал серию из четырех побед подряд. Фернандо Алонсо, в свою очередь, 10 последних Гран При сезона провел без побед и в итоге уступил Феттелю три очка в личном зачете.

За счет успехов Себастьяна, Red Bull тогда так же удалось обойти Ferrari в личном зачете.

Себастьян Феттель отмечает победу в чемпионате мира Фото: XPB Images

Особую надежду в этот раз Марко возлагает на запрет квалификационного режима работы силовых установок, который вступит в силу на ближайшем этапе в Монце: «Этот запрет был очень важен для нас. Мы прикладывали усилия за кулисами к тому, чтобы он состоялся. У Mercedes этот режим настолько силен, что в борьбе наступал перекос».

Отметим, что в самой Mercedes признали, что запрет так называемого «режима вечеринки» скажется на скорости ее машин в квалификации. Однако немцы ожидают, что это так же поможет им прибавить мощности в гонке.

По мнению Марко, подобная интервенция в правила посреди сезона со стороны FIA полностью оправдана: «Мы много раз сталкивались с подобным, когда сами доминировали. Допустимую гибкость крыла меняли от гонки к гонке. И это уж не говоря про выдувные диффузоры. Это работа руководителей – добиваться баланса и обеспечивать увлекательную борьбу».

Ранее Марко открыто высказывал недовольство тем, что FIA ничего не делает для лишения Mercedes преимущества. По словам советника Red Bull, когда его команда брала четыре титула подряд с 2010-го по 2013-й годы, руководители федерации ей постоянно мешали.

Кристиан Хорнер и Хельмут Марко, Red Bull Фото: Charles Coates / Motorsport Images

На минувшем Гран При Бельгии Ферстаппен финишировал третьим. Марко считает это хорошим знаком, учитывая, что трасса в Спа не подходит болидам Red Bull: «Мы привезли туда новое переднее крыло, которое оказало очень положительный эффект. Машина еще не оптимальна, но мы на верном пути».