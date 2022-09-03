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Вот уже несколько месяцев в паддоке Ф1 ни у кого нет сомнений, что с 2026 года на машинах Red Bull будут стоять двигатели Porsche. Однако официальное объявление от бренда до сих пор так и не прозвучало. Это тем более удивительно, поскольку концерн Audi еще в Спа заявил о старте своей программы.

Инсайдеры сообщают, что переговоры сторон, которые первоначально успешно продвигались вперед, сейчас ощутимо замедлились или даже вовсе остановились. Похоже, у Red Bull и Porsche возникли различия в позициях по принципиальным моментам, включая вопросы управления командой.

Для Red Bull важно сохранять техническую независимость в работе над шасси. В Милтон-Кинсе не хотят страдать из-за необходимости выполнять сложные корпоративные процедуры, свойственные крупным компаниям.

Пока «Быки» не испытывают никакого негатива к потенциальным партнерам и готовы ждать, но в то же время не останавливают собственных наработок, которые в итоге должны достаться Porsche.

В эфире Sky Sports глава RBR Кристиан Хорнер отметил: «Они [Porsche] должны решить, хотят участвовать в этой вечеринке или нет. Если да – это должно соответствовать той культуре, с которой мы подходим к гонкам».

Он добавил: «Red Bull всегда была независимой командой, в этом наша сила, это фундамент всех наших достижений. Мы можем все делать быстро, что часть нашей ДНК.

В нашей организации нет корпоративного управления, мы сильны именно потому, что работаем как гоночная команда. И сохранение этого подхода в будущем является безоговорочным условием».

По словам Хорнера, если Porsche в итоге передумает и откажется от партнерства, на место поставщика моторов отыщутся и другие желающие.

«Я полагаю, любые отношения с производителем или партнером должны отвечать условиям Red Bull, – объяснил Кристиан. – Для нас собственное производство силовых установок – это новая и захватывающая глава.

К нам пришли на работу яркие таланты. Мы в хорошей форме. Только время даст ответ, появится ли у нас партнер или, как сейчас, мы будем все делать сами».

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