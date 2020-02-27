Red Bull может все, а Ferrari не хватает зацепа. Эксперт оценил машины Ф1, стоя на краю трассы

Анализировать времена на секторах или логику использования разных типов шин чрезвычайно интересно – но не менее интересно увидеть нюансы поведения разных машин не в виде графиков, а непосредственно на трассе. Наш коллега совершил небольшую прогулку к одной из ключевых точек трассы в Барселоне, а потом поделился с нами увиденным.

Red Bull

Их машина выглядит из ряда вон выходящей. Перед 7-м поворотом Макс Ферстаппен тормозит безумно поздно – в частности, ощутимо позднее, чем Боттас за рулем Mercedes. Разгон на выходе из 7-го поворота он также начинает раньше кого бы то ни было. При этом есть ощущение, что машина позволяет Максу делать то, что он хочет – круг за кругом Red Bull проезжал этот участок словно по рельсам. С другой стороны, складывалось ощущение, что скорость на подходе к повороту в силу ограниченной мощности мотора была ниже, чем у соперников – может быть, с этим связаны и позднее торможение, и раннее начало разгона.

Mercedes

Mercedes выглядит, как и ожидалось, впечатляюще – не так впечатляюще, как RB16, но весьма сильно. Такое впечатление, что он неспешно преодолевает центральную часть поворота, но это наверняка было связано с большим количеством топлива на борту. В паддоке все по-прежнему уверены, что W11 – лучшая машина, и пока с этим сложно спорить.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari

Кажется, что Ferrari отстает от Mercedes и Red Bull. На входе машина выглядит неплохо, но в середине поворота ей, кажется, не хватает зацепа. Говорят, на прошлой неделе Феттель жаловался на недостаточную поворачиваемость – и это совпадает с моими наблюдениями. Леклер гораздо дальше выносило на внешнюю сторону на трассы на выходе из 7-го поворота, так как машина просто не цеплялась за дорогу с нужной силой в момент нажатия на газ. Из-за этого страдал и вход в 8-й поворот.

McLaren и Racing Point

С точки зрения баланса McLaren напоминает Red Bull, и я говорю это как комплимент – но судя по всему, уровень сцепления с трассой у McLaren ниже. Racing Point выглядит достаточно хорошо на входе в поворот, но на апексе держится за асфальт уже не так уверенно.

Я как раз видел, как Лэнс Стролл в течение нескольких кругов преследовал Ландо Норриса – и Норрис постепенно отрывался. В том числе благодаря тому, что быстрее проходил 7-й поворот. Стролла же порой заметно сносило, когда он пытался пораньше встать на газ в районе апекса.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Haas

Их машина кажется непростой в управлении. Там, где я находился, Ромену Грожану требовалась вся ширина трассы – было очевидно, что Ромену трудно было справляться с болидом, что машина не всегда может сделать требующееся от нее. В результате у Грожана банально не всегда получалось проходить поворот по одной и той же выбранной траектории. Такое впечатление, что Haas не хватает зацепа передних шин еще в большей степени, чем Ferrari.

Остальные команды (кроме Renault, которой я не видел)

AlphaTauri, как и можно ожидать, выглядит неограненной версией Red Bull – в целом все хорошо с балансом, но уровень прижимной силы недостаточно велик. Alfa Romeo под Кими Райкконеном, судя по всему, не слишком адекватно реагировала на действия рулем – и Кими быстро поехал в боксы. Видимо, машина требовала более тщательной настройки под пилота. Williams был заметно медленнее на входе в поворот, где я находился – но я находился там, когда Джордж Расселл только выехал из боксов. Низкий темп мог быть связан с этим.