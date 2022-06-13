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Несмотря на благие намерения разработчиков нового технического регламента Ф1, у машин 2022 года обнаружилась одна неприятная особенность – их сильно трясет на высокой скорости.

По ходу уик-энда в Баку проблема проявила себя особенно остро: сочетание длинной прямой и кочковатого асфальта привело к серьезным нагрузкам на гонщиков, которым было физически сложно управлять машинами.

Как стало известно, немногим ранее команды обсуждали пакет изменений в регламент, который помог бы бороться с «козлением», но это предложение не получило достаточной поддержки, так как включенные в него меры неизбежно сказались бы на скорости машин, хотя и снизили бы нагрузку на пилотов.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер объяснил, почему ситуация сложнее, чем может показаться.

«Всегда есть выбор, в какой конфигурации использовать машину, – сказал британец. – Никто не будет выпускать ее на трассу, если она небезопасна. Но это, конечно, вопрос к техническим специалистам.

У некоторых машин есть проблемы. У других проблем намного меньше. Потому было бы нечестно наказывать тех, кто изначально хорошо справился с работой, тогда как другие, возможно, просто чего-то не предусмотрели».

Он добавил, что FIA стоит вмешиваться, только если появятся «серьезные опасения за безопасность всего пелотона. Если же вопрос касается лишь отдельных команд, то с ним должны разбираться конкретно эти команды».

«Методы [борьбы с "козлением"] есть, но они сказываются на скорости, – объяснил британец. – Жаловаться в такой ситуации проще всего. Но каждая команда должна сделать собственный выбор».

Кристиан добавил, что если FIA все же решит менять правила из беспокойства за здоровье гонщиков, то «простейшим решением стало бы увеличение толщины контрольной планки под днищем. Это позволит приподнять машину».