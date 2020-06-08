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Формула 1 / Новость

Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

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Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Автор:
, ответственный редактор
8 июн. 2020 г., 15:18

Все три команды пострадали из-за моторов Renault

Mercedes и Ferrari решили провести частные тесты перед стартом сезона Формулы 1. Из-за длительной паузы между предсезонными тестами в Барселоне и Гран При Австрии, намеченным на 5 июля, команды решили помочь пилотам набрать форму. 

Mercedes два дня поработает на трассе в Сильверстоуне, дав каждому пилоту по полному дню работы. Ferrari свои тесты проведет на автодроме во Фьорано. А вот ближайшие соперники лидеров из Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести заезды до этапа в Австрии.

Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности. Тогда RBR использовала силовые установки Renault, но контракт с компанией уже расторгнут, и получить моторы для тестов команде не сможет.

McLaren также использует моторы Renault, что делала и два года назад, но провести тесты команде не удастся из-за карантина в Великобритании. Введенные властями ограничения не позволят сотрудникам базы Renault в Вири-Шатийон приехать в Уокинг для установки двигателей на болиды 2018 года.

Однако, по некоторым данным, McLaren лишь использует карантин как объяснение для отказа от тестов. На самом же деле, команды столкнулась с тяжелым финансовым кризисом, при котором не может позволить себе лишние траты. 

Наконец, сама Renault также стала жертвой британского карантина: в то время, как ее силовые установки делают во Франции, основная база команды расположена в Великобритании. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Renault F1 Team
Автор Франко Нуньес

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