Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

Mercedes и Ferrari решили провести частные тесты перед стартом сезона Формулы 1. Из-за длительной паузы между предсезонными тестами в Барселоне и Гран При Австрии, намеченным на 5 июля, команды решили помочь пилотам набрать форму.

Mercedes два дня поработает на трассе в Сильверстоуне, дав каждому пилоту по полному дню работы. Ferrari свои тесты проведет на автодроме во Фьорано. А вот ближайшие соперники лидеров из Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести заезды до этапа в Австрии.

Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности. Тогда RBR использовала силовые установки Renault, но контракт с компанией уже расторгнут, и получить моторы для тестов команде не сможет.

McLaren также использует моторы Renault, что делала и два года назад, но провести тесты команде не удастся из-за карантина в Великобритании. Введенные властями ограничения не позволят сотрудникам базы Renault в Вири-Шатийон приехать в Уокинг для установки двигателей на болиды 2018 года.

Однако, по некоторым данным, McLaren лишь использует карантин как объяснение для отказа от тестов. На самом же деле, команды столкнулась с тяжелым финансовым кризисом, при котором не может позволить себе лишние траты.

Наконец, сама Renault также стала жертвой британского карантина: в то время, как ее силовые установки делают во Франции, основная база команды расположена в Великобритании.