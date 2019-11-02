Red Bull лишилась комплекта шин из-за ночного холода в Остине
Слишком низкая температура воздуха привела к тому, что один из сликов состава Hard не выдержал и треснул.
Как стало известно Motorsport.com, в субботу представители Red Bull Racing обратились к главе программы Pirelli в Ф1 Марио Изоле с просьбой заменить комплект шин Hard одного из своих гонщиков.
В настоящий момент неизвестно, о ком из пилотов идет речь, но у обоих был в Остине единственный комплект самых жестких сликов, который вполне может потребоваться в гонке.
Изола подтвердил, что речь идет о повреждении из-за слишком низкой температуры. По его словам, подобное может происходить, но случается крайне редко. Обычно уик-энд в США проходит в жарких условиях, но по ночам перед началом нынешнего Гран При в столице Техаса отмечались отрицательные температуры. Они и стали причиной повреждения шины.
Представители FIA, включая технического делегата Джо Бауэра, осмотрели поврежденный слик. В Pirelli заявили о готовности произвести замену, но сделают это только после официального решения организаторов.
Дополнительная информация: Адам Купер
Читайте также:
Предыдущая новость
Ферстаппен показал лучшее время в субботу утром, у Леклера сломалась машина
Следующая новость
Бинотто поставил Ferrari цель – быть смелее
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Автор
|Александр Кабановский
Red Bull лишилась комплекта шин из-за ночного холода в Остине
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта