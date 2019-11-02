Red Bull лишилась комплекта шин из-за ночного холода в Остине

Как стало известно Motorsport.com, в субботу представители Red Bull Racing обратились к главе программы Pirelli в Ф1 Марио Изоле с просьбой заменить комплект шин Hard одного из своих гонщиков.

В настоящий момент неизвестно, о ком из пилотов идет речь, но у обоих был в Остине единственный комплект самых жестких сликов, который вполне может потребоваться в гонке.

Изола подтвердил, что речь идет о повреждении из-за слишком низкой температуры. По его словам, подобное может происходить, но случается крайне редко. Обычно уик-энд в США проходит в жарких условиях, но по ночам перед началом нынешнего Гран При в столице Техаса отмечались отрицательные температуры. Они и стали причиной повреждения шины.

Представители FIA, включая технического делегата Джо Бауэра, осмотрели поврежденный слик. В Pirelli заявили о готовности произвести замену, но сделают это только после официального решения организаторов.

Дополнительная информация: Адам Купер