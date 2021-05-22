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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула

По словам Кристиана Хорнера, досаду от итогов квалификации в Монако его команде здорово подсластили сложности у главных соперников

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула

Квалификацию в Монако пришлось остановить красными флагами в кульминационный момент: все лидеры были на решающей быстрой попытке, причем многие шли с улучшением своего графика. Однако Шарль Леклер попал в аварию у бассейна, чем гарантировал себе поул, не позволив соперникам завершить свои круги.

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В результате лидер Red Bull Макс Ферстаппен будет стартовать в воскресенье вторым. Как объяснил глава его команды Кристиан Хорнер, у голландца были реальные шансы выиграть квалификацию, но в данном случае куда важнее другое – лидер сезона и главный конкурент «Быков» Льюис Хэмилтон будет на решетке только седьмым.

«Последний круг Макса, если смотреть на данные, должен был получиться очень сильным, – объяснил Хорнер в эфире Sky Sports. – К тому моменту, как появились красные флаги, он уже шел на четверть секунды лучше своего графика (в первой попытке Ферстаппен проиграл Леклеру 0,230 секунды – прим.ред.) Понятно, почему он так расстроен. 

Но все же, мы-то на первом ряду, а вот наш главный соперник остался седьмым. Так что день вышел неплохим».

Глава Red Bull даже нашел возможность похвалить Ferrari: «Они были очень быстры с самого начала уик-энда. Здорово, что Ferrari вновь сильна и участвует в борьбе. Это значит, что между нами и Льюисом еще больше машин, что позитивно».

При этом второй пилот Red Bull Серхио Перес остался в квалификации только девятым. 

«Ему все испортил трафик, – объяснил Хорнер. – Перед ним оказалось сразу несколько машин. На этой трассе очень сложно сразу освободить дорогу, но все равно досадно, что так вышло».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Квалификация
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен , Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing

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