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Red Bull хочет работать с AlphaTauri, как Mercedes с Racing Point

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Red Bull хочет работать с AlphaTauri, как Mercedes с Racing Point
Автор:
, редактор
20 июл. 2020 г., 08:56

Марко ждет появления массы копированных болидов в Формуле 1

FIA еще не вынесла решения по протесту, который Renault подала на Racing Point после Гран При Штирии. Французская команда обвинила соперников в точном копировании тормозных воздухозаборников Mercedes, что запрещено регламентом. В Racing Point обвинения отвергли. 

Советник Red Bull Хельмут Марко считает, что если федерация решит, что Racing Point не нарушала правил, то такой же подход будут использовать и другие команды. В частности сама Red Bull и ее младшая команда AlphaTauri. 

«Мы надеемся наконец получить ясность после решения FIA, – сказал Марко каналу Sport1. – Если у Racing Point все легально, то мы сделаем то же самое с AlphaTauri. Будет в следующем году четыре машины Mercedes, четыре Red Bull и штук шесть Ferrari.

Это может сэкономить нашей второй команде деньги, при этом сделав ее более боеспособной. Мы используем модель Racing Point: сфотографируем машину со всех углов и потом построим такие же детали. Надо только выяснить, что позволено, а что нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды AlphaTauri В Магазин , Racing Point
Автор Иван Матушкин

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