Red Bull хочет отобрать у Мазепина лучший круг в Спа

По итогам Гран При Бельгии лучший круг гонки остался за Никитой Мазепиным. Однако, россиянин установил его на том круге под сейфти-каром, после которого был показан красный флаг. По этому в протокол данный круг включен не был.

В связи с этим, в Red Bull намерены обжаловать решение и переписать лучший круг на Макса Ферстаппена, который был быстрее всех кругом ранее.

«Мы проверим, что можно сделать. Хотелось бы получить еще пол очка», – сказал советник Red Bull Хельмут Марко.

Отметим, что так как гонка не преодолела 75% дистанции, объявленный победителем Макс Ферстаппен получил 12,5 очков вместо 25.