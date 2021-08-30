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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Red Bull хочет отобрать у Мазепина лучший круг в Спа

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Все для того, чтобы записать Ферстаппену еще 0,5 очка

Red Bull хочет отобрать у Мазепина лучший круг в Спа

По итогам Гран При Бельгии лучший круг гонки остался за Никитой Мазепиным. Однако, россиянин установил его на том круге под сейфти-каром, после которого был показан красный флаг. По этому в протокол данный круг включен не был.

В связи с этим, в Red Bull намерены обжаловать решение и переписать лучший круг на Макса Ферстаппена, который был быстрее всех кругом ранее.

«Мы проверим, что можно сделать. Хотелось бы получить еще пол очка», – сказал советник Red Bull Хельмут Марко. 

Отметим, что так как гонка не преодолела 75% дистанции, объявленный победителем Макс Ферстаппен получил 12,5 очков вместо 25. 

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