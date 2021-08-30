Предыдущая / Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами Следующая / McLaren рассчитывает вернуть мотор Норриса после аварииФормула 1 / Гран При Бельгии Новости
Red Bull хочет отобрать у Мазепина лучший круг в Спа
Автор: Иван Матушкин , редактор
Все для того, чтобы записать Ферстаппену еще 0,5 очка
По итогам Гран При Бельгии лучший круг гонки остался за Никитой Мазепиным. Однако, россиянин установил его на том круге под сейфти-каром, после которого был показан красный флаг. По этому в протокол данный круг включен не был.
В связи с этим, в Red Bull намерены обжаловать решение и переписать лучший круг на Макса Ферстаппена, который был быстрее всех кругом ранее.
«Мы проверим, что можно сделать. Хотелось бы получить еще пол очка», – сказал советник Red Bull Хельмут Марко.
Отметим, что так как гонка не преодолела 75% дистанции, объявленный победителем Макс Ферстаппен получил 12,5 очков вместо 25.
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость
Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами
Следующая новость
McLaren рассчитывает вернуть мотор Норриса после аварии
Загрузить комментарии
Red Bull хочет отобрать у Мазепина лучший круг в Спа
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер