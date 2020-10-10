Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида

Торцевые пластины переднего крыла болида Red Bull RB16 сделаны полыми – и по сделанным внутри каналам воздух проходит по диагонали, от нижней кромки детали к верхнему дальнему углу. К такому выводу пришел журналист и художник Джорджо Пиола на основании фотографий, сделанных в первые дни Гран При Айфеля на трассе «Нюрбургринг».

Обычно механики, перенося антикрылья с места на место, действуют весьма аккуратно и стараются не показывать нижнюю поверхность деталей. Но на этот раз на одной из фотографий, сделанных на пит-лейне, можно разглядеть нижнюю поверхность торцевой пластины болида Red Bull – и занимающее большую часть этой поверхности длинное и узкое отверстие.

Деталь переднего крыла Red Bull Racing RB16 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Предположения о том, что пластина сделана полой, делались и раньше – на основании того, что в заднем торце детали есть два небольших отверстия круглой формы.

Отверстия в торцевой пластине переднего анткирыла Red Bull Racing RB16 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Какую именно функцию выполняет описанное решение – сказать сложно. Оно может участвовать в отводе в сторону от болида воздуха, взбаламученного вращением передних колес – и помогать корректировать давление воздуха в отдельных зонах, делая работу антикрыла более стабильной. Напомним, ранее высказывалась догадка, что излишне нервное поведение болида RB16 в поворотах связано с резким изменением уровня прижимной силы на переднем крыле при повороте колес. Использование полой торцевой пластины может быть одной из мер по устранению этого неприятного эффекта.