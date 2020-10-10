Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
62 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида

Поделились
Комментарии
Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида
Автор:
, Главный редактор

Любопытное решение может быть средством сделать поведение болида RB16 менее нервным

Торцевые пластины переднего крыла болида Red Bull RB16 сделаны полыми – и по сделанным внутри каналам воздух проходит по диагонали, от нижней кромки детали к верхнему дальнему углу. К такому выводу пришел журналист и художник Джорджо Пиола на основании фотографий, сделанных в первые дни Гран При Айфеля на трассе «Нюрбургринг».

Обычно механики, перенося антикрылья с места на место, действуют весьма аккуратно и стараются не показывать нижнюю поверхность деталей. Но на этот раз на одной из фотографий, сделанных на пит-лейне, можно разглядеть нижнюю поверхность торцевой пластины болида Red Bull – и занимающее большую часть этой поверхности длинное и узкое отверстие.

Деталь переднего крыла Red Bull Racing RB16

Деталь переднего крыла Red Bull Racing RB16

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Предположения о том, что пластина сделана полой, делались и раньше – на основании того, что в заднем торце детали есть два небольших отверстия круглой формы.

Отверстия в торцевой пластине переднего анткирыла Red Bull Racing RB16

Отверстия в торцевой пластине переднего анткирыла Red Bull Racing RB16

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Какую именно функцию выполняет описанное решение – сказать сложно. Оно может участвовать в отводе в сторону от болида воздуха, взбаламученного вращением передних колес – и помогать корректировать давление воздуха в отдельных зонах, делая работу антикрыла более стабильной. Напомним, ранее высказывалась догадка, что излишне нервное поведение болида RB16 в поворотах связано с резким изменением уровня прижимной силы на переднем крыле при повороте колес. Использование полой торцевой пластины может быть одной из мер по устранению этого неприятного эффекта.

Читайте также:

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?

Предыдущая новость

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?

Росберг предсказал Mercedes уход лидеров
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг предсказал Mercedes уход лидеров

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида

Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля

Анализ: Как отмена тренировки повлияет на Гран При Айфеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Анализ: Как отмена тренировки повлияет на Гран При Айфеля

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Самое важное:

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?

Лучшие фото Гран При Айфеля: пятница
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Айфеля: пятница

Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?

2
Формула 1

Росберг предсказал Mercedes уход лидеров

3
Формула 1

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида

33мин
4
Формула 1

Анализ: Как отмена тренировки повлияет на Гран При Айфеля

5
Формула 1

Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля

Самое важное:

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида
Формула 1

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?
Формула 1

Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?

Лучшие фото Гран При Айфеля: пятница
Формула 1

Лучшие фото Гран При Айфеля: пятница

Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля
Формула 1

Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля

Росберг предсказал Mercedes уход лидеров
Формула 1

Росберг предсказал Mercedes уход лидеров

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.