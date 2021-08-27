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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона

Автор:
, главный редактор

Руководитель австрийской команды сделал заявление, которое может подбодрить пилота, который за два года прошел путь от коллектива-середняка через топ-команду до отставки

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона

Представители гоночной программы Red Bull изучают варианты, которые позволили бы Алексу Элбону вернуться в число постоянных участников чемпионата Формулы 1. Об этом в паддоке Гран При Бельгии заявил руководитель Red Bull Кристиан Хорнер.

Напомним, Алекс Элбон дебютировал в Формуле 1 в позапрошлом году в составе Toro Rosso, а уже в середине сезона был переведен в Red Bull на место не оправдавшего ожиданий Пьера Гасли. Впрочем, и результаты Элбона (7-е место в общем зачете в прошлом году) были признаны недостаточно высокими. В результате пилот остался в команде резервным и тест-пилотом – при этом Red Bull дал гонщику возможность выступать по полной программе в чемпионате DTM.

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«Алекс остается важной составляющей нашей команды, – сообщил журналистам Хорнер. – В этом году он играет важную роль и продолжит играть ее в будущем. При этом мы в настоящий момент пытаемся понять, есть для него варианты выйти на старт гонок Формулы 1. Если таких вариантов не найдется, он продолжит играть ту же роль, которую играет сейчас».

Руководитель Red Bull не сказал напрямую, о каких командах идет речь – AlphaTauri (где результаты Юки Цуноды пока ниже ожидаемых) или других, никак не связанных с «Быками» коллективах. То есть Alfa Romeo и Williams – пока только они не определились с составом на 2022 год.

В последние годы пилоты, которые являются подопечными австрийского концерна, выступали только за принадлежащие этому концерну команды. Но в прошлом можно найти и исключения из этого правила. К примеру, Себастьян Феттель в 2007 году дебютировал в Формуле 1 в составе команды BMW Sauber (тест-пилотом которой был в тот момент), а Даниэль Риккардо в 2011-м – в составе коллектива HRT.

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