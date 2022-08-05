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Гоночный консультант Хельмут Марко рассказал, как развиваются отношения гоночной команды и автопроизводителя

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Red Bull и Porsche вновь отложили объявление о партнерстве. И вот почему
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История с предстоящим сотрeдничеством Red Bull и Porsche, которое стартует с 2026 года в рамках перехода Ф1 на силовые установки следующего поколения, является самым худшим секретом чемпионата. 

Ни у кого уже нет сомнений, что эта сделка состоится – концерн VW Group уже объявил о планах начать программу в Ф1, а объявить о планах официально собирались еще в июле на Гран При Австрии. Сделать это не удалось только из-за долгих антимонопольных процедур. 

Уже известно, что Porschr выкупит половину всей гоночной программы Red Bull.

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При этом глава команды Кристиан Хорнер и гоночный консультант Хельмут Марко наперебой утверждают, что пока говорить о заключенном соглашении еще рано. 

Ключевым сдерживающим фактором остается новый регламент, который никак не утвердит Всемирный совет FIA. Решение должны были принять 2 августа, однако теперь голосование перенесено на 8-е число. 

В интервью немецкой редакции Motorsport.com Марко объяснил, что в Volkswagen не хотят делать никаких объявлений до формального одобрения нового регламента.

«Совет директоров VW даст проекту в Ф1 зеленый свет, только если технические требования будут соответствовать их критериям, – сказал австриец. – Прежде всего это касается ограничения бюджетов, экологичности, топлива с нулевыми загрязнениями и особых возможностей для дебютантов – больше времени работы на стенде и все в таком духе.

Если говорить формально, новые правила пока просто не существуют. Президент FIA собирается вынести их на электронное голосование. Только после этого можно будет говорить о чем-то официально». 

Ранее Ferrari и Mercedes отрицали, что намеренно затягивают утверждение регламента, чтобы дать конкурентам из Porsche и Audi меньше времени на подготовку. 

Но Марко согласился, что уже представленные в Ф1 производители «стремятся выжать из ситуации максимум пользы для самих себя».

Также 79-летний австриец подтвердил, что у AlphaTauri с 2026 года будут те же силовые установки, что и Red Bull.

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