Red Bull и Honda побороли пробуксовку на старте
Представители японской компании утверждают, что пилоты австрийской команды отныне смогут избежать привычных по прошлому году потерь позиций на старте.
Мотористам Honda совместно с сотрудниками команды Red Bull за время межсезонья удалось заметно улучшить ситуацию с передачей мощности на задние колеса в момент старта гонки. Об этом Motorsport.com рассказал Тойохару Танабе, возглавляющий программу японской марки в Формуле 1.
В прошлом году использующиеся настройки мотора не раз приводили к избыточной пробуксовке на старте – из-за чего пилоты Red Bull отставали от соперников по интенсивности разгона и теряли на этом позиции.
«В прошлом сезоне мы активно работали над калибровками соответствующих систем, – в частности сообщил Танабе. – И сейчас уверены, что добились заметного прогресса в поведении машины на старте.
Нам также сильно помогает тот факт, что нынешний сезон станет уже вторым в рамках сотрудничества с Red Bull – мы смогли тщательнее проработать вопрос интеграции силовой установки в конструкцию болида, уделить этому больше времени, чем год назад.
Мы вместе с конструкторами обеих команд [Red Bull и AlphaTauri] очень много времени уделили тому, чтобы оптимизировать компоновку моторного отсека. Это был один из трех главных приоритетов – наряду с эффективностью силовой установки и ее надежностью. И я близок к уверенности, что все показатели в этом году лучше, чем в прошлом».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Red Bull и Honda побороли пробуксовку на старте
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