Red Bull и Honda побороли пробуксовку на старте

Мотористам Honda совместно с сотрудниками команды Red Bull за время межсезонья удалось заметно улучшить ситуацию с передачей мощности на задние колеса в момент старта гонки. Об этом Motorsport.com рассказал Тойохару Танабе, возглавляющий программу японской марки в Формуле 1.

В прошлом году использующиеся настройки мотора не раз приводили к избыточной пробуксовке на старте – из-за чего пилоты Red Bull отставали от соперников по интенсивности разгона и теряли на этом позиции.

«В прошлом сезоне мы активно работали над калибровками соответствующих систем, – в частности сообщил Танабе. – И сейчас уверены, что добились заметного прогресса в поведении машины на старте.

Нам также сильно помогает тот факт, что нынешний сезон станет уже вторым в рамках сотрудничества с Red Bull – мы смогли тщательнее проработать вопрос интеграции силовой установки в конструкцию болида, уделить этому больше времени, чем год назад.

Мы вместе с конструкторами обеих команд [Red Bull и AlphaTauri] очень много времени уделили тому, чтобы оптимизировать компоновку моторного отсека. Это был один из трех главных приоритетов – наряду с эффективностью силовой установки и ее надежностью. И я близок к уверенности, что все показатели в этом году лучше, чем в прошлом».