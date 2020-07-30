Red Bull и Honda назначили срочную встречу в Сильверстоуне

Перед началом сезона-2020 в Red Bull и Honda рассчитывали побороться с Mercedes за победу в чемпионате, но после трех Гран При команда уже отстает от немцев на 66 очков в Кубке конструкторов.

Руководство Red Bull не отрицает, что с поведением болида возникли проблемы. В Honda также обеспокоены работой силовой установкой. Поэтому стороны назначили срочное собрание для поиска решения проблем, которое пройдет перед Гран При Великобритании в Сильверстоуне.

«Важно, что и у Red Bull, и у нас есть подозрения, и мы вместе обсудим решение, – цитирует управляющего директора Honda Масаши Ямамото японский сайт Autosport-Web. – Без этого мы не получим шанса догнать Mercedes до конца сезона. И мы решили провести встречу, чтобы найти способ улучшить машину».